Kadın yarışmacılar kavga etti!

Kısmetse Olur 5 yılın ardından YouTube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yeniden yayınlanmaya başladı. Kısmetse Olur programında kadın yarışmacılar bir birine girdi. Cansel ve Aybüke arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve ikili arasında fiziksel temas yaşandı. Cansel ve Aybüke, sarı kart ile uyarı aldı.

Bir döneme damgasını vuran Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kanal D'de yayınlanan reyting rekorları kıran Kısmetse Olur yarışması 5 yıllık aranın ardından YouTube kanalında yayınlanmaya başladı. 9 kadın ve erkeğin yarıştığı Kısmetse Olur'un geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde tansiyon yükseldi.Kısmetse Olur'un en dikkat çeken isimlerinden olan Aybüke ve Cansel arasında gerginlik yaşandı. Aybüke, Cansel'in yanından 'Yılan, yılansın' diyerek geçti. Cansel'in yerinden kalkıp Aybüke'nin üzerine yürümesiyle ortalık bir anda gerildi. Aybüke'nin elindeki meyve suyunu üzerine dökmesiyle çılgına dönen ve 'Ben bu kızı mahvedeceğim' diyen Cansel, saldırmaya çalıştı. O anlarda ise kadın yarışmacılar ikilinin arasına girerek engellemeye çalıştı.Bir süre sonra yeniden Cansel'in üzerine yürüyerek temasta bulunan Aybüke, kural ihlali yaptı. Yaşanan kavganın ardından gün sonu değerlendirmesi için kadınlar evine gelen sunucu Öykü Serter, temasta bulunulduğu için iki yarışmacı sarı kart ile uyardı.