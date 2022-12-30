Ebru Şallı özel fotoğrafçısıyla geziyor!

Ebru Şallı, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Fotoğraf sanatçısı Bora Gökhan ile birlikte AVM'de turlayan ve çeşitli noktalarda fotoğraf çekimi yaptıran eski manken, basın mensuplarıyla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmeyerek, objektiflere poz veren Ebru Şallı, fotoğraf çekiminin nedeninin sorulması üzerine detay vermekten kaçınarak, "Bir iş için çekim yapıyoruz" demekle yetindi.Uzun süre özel fotoğrafçısının objektifine poz verdikten sonra alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen 45 yaşındaki güzel, akşam saatlerinde İstinyePark'dan ayrıldı.