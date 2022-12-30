Acun Ilıcalı, 'En Etkili 500 İş İnsanı' listesinde...

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü İngiliz Variety dergisi tarafından her sene yapılan medya ve eğlence sektöründe dünyanın en başarılı isimlerinin seçildiği listede bu yıl da yer aldı.

İngiliz Variety dergisi, 'En Etkili 500 İş İnsanı' listesini açıkladı. Acun Ilıcalı, listeye beş yıl üst üste giren tek 'Türk İş İnsanı' olarak, kendi rekorunu bir kez daha kırdı.Söz konusu listede; Acun Ilıcalı’nın yanı sıra Amazon'un sahibi Jeff Bezos , Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg ve Apple'ın CEO'su Tim Cook da yer alıyor.