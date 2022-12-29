3 milyon TL'lik yılbaşı konseri iptal edildi!

Ünlü isimler, 2023'ü sahnede karşılamaya hazırlanırken; Bülent Ersoy da 3 milyon TL karşılığında Bakü'de sahne alacaktı. Ancak usta sanatçının konseri yılbaşına iki gün kala mekanda yaşanan evrak eksikliğinden dolayı iptal edildi.MEKANIN EVRAKLARINDA EKSİK ÇIKTI!Mekanın Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Konserin yapılacağı mekanın yasal izinleriyle ilgili evraklarında çıkan eksikliklerden dolayı konseri ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık" ifadeleri kullanıldı. Diva da iptal paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınladı.