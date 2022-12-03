. Zeynep Bastık'ın telefon trafiği

Objektiflere poz verdikten sonra telefon konuşmasına devam eden Zeynep Bastık, kendisine yöneltilen sorular karşısında muhabirlere teşekkür etmekle yetindi.Neşesinin yerinde olduğu gözlenen ve alışveriş turu boyunca karşılaştığı hayranlarının da fotoğraf isteğini geri çevirmeyen şarkıcı, akşam saatlerinde AVM'den ayrıldı.