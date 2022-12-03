. Takipçilerini 38 yıl öncesine götürdü...

Zeyno Günenç, 26 Haziran'da babası ile çekilmiş bir karesini yayınlamış, "Benim canım güzel kalpli Büloş’um canım babamı bugün kaybettik. Sen harika bir baba oldun bize, seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Yattığın yer incinmesin bitaneciğim" mesajını yazmıştı."LİSE MEZUNİYET YEMEĞİNDEN"Ünlü oyuncu, Instagram'da nostaljik bir fotoğrafına daha yer verdi. Günenç, binlerce beğeni ve yorum alan 38 yıl önceki kareye, "Canım babam. Lise mezuniyet yemeğinden" mesajını yazdı.