. Murat Dalkılıç ve Çağla Boz birlikte görüntülendi!

Popçu Murat Dalkılıç, bir süredir aşk yaşadığı Çağla Boz ile önceki gece Armutlu'da objektiflere yansıdı. İkilinin arkadaşlarının olduğu kalabalık ekip, araca sığmakta zorluk çekti.

Murat Dalkılıç, önceki gece Armutlu'da bir mekan çıkışında görüntülendi. Sevgilisi Çağla Boz ile birlikte mekandan ayrılan şarkıcı, arkadaşlarının da içerisinde olduğu arabaya sıkış tıkış bindi.Aracı mekanın kapısına sıfır yanaştıran Murat Dalkılıç, basun mensuplarının "ehliyetini kaptırdığı" iddiasına dair yönelttiği sorulara yanıt vermeden oradan ayrıldı.