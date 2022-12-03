. Burcu Kara ikinci kez anne oldu

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan oyuncu Burcu Kara, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı

2016 yılında Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Erkek bebek dünyaya getiren Kara, güzel haberi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.Sosyal medya sayfasından doğum sonrası fotoğraf yayınlayan oyuncu, altına 'Can'ımız geldi' notunu düştü.Geçtiğimiz hafta siyah elbisesiyle çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Burcu Kara, hamile olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketli bir Burcu'ya hazır olun!