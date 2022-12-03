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Benzer tarzları gündem oldu!

Son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiren şarkıcı Hadise'nin Ankara konserinde tercih ettiği kombin, çok beğenilmiş ve takipçilerinden tam not almıştı. Bu konserden günler sonra Hadise'nin elbisesinin bir benzerini giyen oyuncu Demet Özdemir, şarkıcıyla karşılaştırılmaktan kurtulamadı. Bazılar Hadise'nin tarzını daha çok beğenirken, bazıları ise Özdemir'in stilini tercih etti.

Ekleme: 3.12.2022 - 00:29 Güncelleme: 3.12.2022 - 00:32 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini beş hafta önce anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti. Ayrılığın ardından Londra'ya gidip bol bol yorgunluk atan Hadise, takipçileriyle paylaştığı anlara; 'Hadise, Londra'da' notunu düşmüştü. Bazı karelerde makyajsız olması dikkatlerden kaçmayan ünlü şarkıcıya; binlerce beğeni ve 'Bu ne güzellik', 'Su gibisin', 'Her hali güzel' gibi yorumlar gelmişti.

31 BİN 500 TL'LİK KONSER STİLİ!

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü popçu, tüm bunların ardından geçtiğimiz günlerde Ankara'da sevenleriyle buluşmuştu.

Benzer tarzları gündem oldu!

Instagram'da ünlü isimlerin stilini inceleyen Fenomenler Ne Giymiş hesabı, Hadise'nin hayranlarından tam not alan iddialı konser stilini mercek altına almıştı. Buna göre; güzel şarkıcının giydiği derin bacak dekolteli elbisenin fiyatının 23 bin TL, hologram efektli çizmesinin değerinin ise 8 bin 472 TL olduğu öğrenilmişti.

DEMET Mİ, HADİSE Mİ?

Hadise'den günler sonra ise şimdilerde Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Demet Özdemir de benzer modelde, aynı tasarımcıya ait bir elbise giydi. Özdemir'in tercihinin, 46 bin 580 TL olduğu ortaya çıktı.

Benzer tarzları gündem oldu!

Sosyal medya kullanıcıları, iki güzelin tarzlarını karşılaştırarak; dikkat çeken yorumlarda bulundu. Bazıları, 'Hadise'nin elbisesi daha klastı', 'Hadise bu elbiseyle bütünleşti resmen' ve 'Hadise bambaşka bir seviye, çok iyi taşımış' gibi yorumlarla şarkıcının tarzını daha çok beğendiklerini söylerken; diğerleri ise 'Demet kesinlikle daha iyi', 'Demet çok şık olmuş' ve 'Demet'te çok zarif ve alımlı durmuş' diyerek ünlü oyuncunun tarafını seçti.

Benzer tarzları gündem oldu!

'ÖZÜR DİLERİM AŞKIM'

Öte yandan 30 yaşındaki Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde eşi Oğuzhan Koç ile yaptığı açıklamayla adından söz ettirmişti.
Muhabirlerle konuşurken konu yemeklerden açıldığı sırada, 'Oğuzhan Bey hamarat mıdır?' diye sorulması üzerine güzel oyuncu; 'Böyle şeyler başlık yapılıyor ama açıkça söyleyeceğim. Özür dilerim aşkım. Oğuzhan mutfağa girmeyi hiç sevmiyor arkadaşlar' diyerek kahkaha atmıştı.

Ünlü isim, gündem olan bu sözlerinin ardından ise 15.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından eşi ve ünlü arkadaşlarıyla yeni pozlarını paylaşmıştı. Peş peşe yayınladığı karelere, 'Marmaris günlüğü! Sizi seviyorum' notunu yazan Özdemir, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Oyuncuya, şarkıcı eşinden de kalp emojili mesaj gecikmemişti.


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