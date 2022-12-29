Sıla aşkını anlattı

Oyuncu İlker Kaleli ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı Sıla, geçtiğimiz gün açıklamalarda bulundu. Müzik aşkıyla ilgili soruya cevap veren ünlü isim, bağlanmak hakkında da konuştu. Açıklaması sırasında Kaleli'den de bahseden şarkıcı, kısa sürede magazin gündemine oturmayı başardı.

Son dönemde aşk yaşamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli, geçtiğimiz aylarda birinci yıllarını kutlamıştı. Kaleli'nin, "Sen bana bu hayatın armağanısın, 40 sene bekledim" dizeleriyle aşkını dile getirdiği Sıla’ya yıl dönümleri için özel bir hediye aldığı iddia edilmişti.



Cihangir’deki bir dükkanda bulduğu kapaklı vintage kolyeye 6 bin lira ödediği konuşulan oyuncunun, bu hediyeyle Sıla'yı mest ettiği söylenmişti.



"YOK ÖYLE BİR ŞEY"



Öncesinde ise Nişantaşı’nda bir modacı çıkışı görüntülenen Sıla, muhabirlerle laflamıştı. Ünlü şarkıcı, İlker Kaleli ile evlilik hazırlığı yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, "Yok öyle bir şey" diyerek açıklamıştı.



ROMANTİK KUTLAMA



Birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren ikiliden Kaleli, Haziran ayında 42'nci yaşına basan Sıla'nın doğum gününü romantik bir mesajla kutlayarak, sevgilisiyle yayınladığı fotoğrafa; "Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün. Nice senelere. İyi ki varsın" notunu düşmüştü.



İlker Kaleli'nin bu paylaşımına kayıtsız kalamayan ünlü şarkıcı ise sevgilisinin gönderisine; "Gülen yüzüne hayran" yorumunu yazmıştı.



BİRLİKTE STÜDYOYA GİRDİLER



Öte yandan Sıla, Duman’ın 2005 yılında yayınlanan ‘Seni Kendime Sakladım’ albümündeki ‘Rüyanda Görsen İnanma’ parçasını kendi yorumuyla seslendirmiş, ünlü ismin yeni şarkısının düzenlemesini sevgilisi İlker Kaleli yapmıştı.



"BAĞLANMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"



Tüm bunların ardından Sıla, ‘Can Şengün ile Sıkı Fıkı’ programına konuk oldu. Bağlanmakla ilgili konuşan şarkıcı, "Bağlanmak diye bir duygum var elbette... İlker’e bağlandım mesela, net. Müziğe ve edebiyata da bağlandım. Bağlanmak çok güzel bir şey, çünkü sahip çıkmak vardır temelinde... Sahip çıktığınız şeyler özeldir ve sahip çıkmak mesela çok iyi gelir" açıklamasını yaptı.



"ŞARKI SÖZÜ YAZMAYI SEVİYORUM"



Şarkıcı, “Müzik aşkınız nereden geliyor?” sorusuna ise “İçten geliyor sanıyorum. Çünkü çok küçük yaşlarda başlayan bir şey bu. Bence herkesin kendini ifade ettiği özgür bir alan var. Ben de sanırım şarkı yazarak kendimi ifade ediyorum. Şarkı sözü yazmayı seviyorum ve sadece şarkı söyleyen bir müzisyen olmak istemezdim. Biliyorsunuz, sahnede bu işi bir kez yapan herkesi yakalayan bir ateştir” yanıtını verdi.

