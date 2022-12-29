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İş'in Komiği'nde buluştular...

BKM Organizasyonu ile bu yıl 5'inci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, geçtiğimiz akşam Maximum Uniq Box’da, 'İmparator' lakaplı teknik diremtör Fatih Terim, Türk futbolunu ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla temsil eden Arda Turan ve Ümit Davala’yı, Doğa Rutkay moderatörlüğünde seyirciyle buluşturdu.

Ekleme: 29.12.2022 - 01:21 Güncelleme: 29.12.2022 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Erdoğan, Fulya Terim, Merve Terim Çetin, Buse Terim Bahçekapılı-Volkan Bahçekapılı çifti, Aslıhan Doğan Turan, Okan Turan, Katre Turan, Devrim Ozkan, Ali Çika ve Kerimcan Kamal, gelen konuklar arasındaydı.

İş'in Komiği'nde buluştular...

Sahada yaşanan heyecan dolu dakikalar, bu kez İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında salonu dolduran binlerce izleyici ile kahkkaha dolu anılara dönüştü.

İş'in Komiği'nde buluştular...

Kariyerleri ile milyonların kalbinde taht kurmuş Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay moderatörlüğünde adeta tarih yazdı. Futbol dışında ilk kez bu özel projede sahnede buluşan ünlü isimler, katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattılar.

İş'in Komiği'nde buluştular...

Hayatı boyunca pek çok değerli sıfatı adının önüne yazdırmış ama tüm dünyanın onu tanıdığı adı ile 'İmparator' Fatih Terim, futbolun yıldız isimlerinden Arda Turan ve Ümit Davala ile beraber, tüm unvanlarından arınmış olarak seyircinin soruların yanıtladı.

İş'in Komiği'nde buluştular...

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