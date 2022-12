İrem Helvacıoğlu açıkladı!

'Yürek Çıkmazı' dizisinde 'Zeynep karakterine hayat veren 'İrem Helvacıoğlu, “Menajerimle birlikte setten çıktım. Dün gece başladım, bu sabah bitirdim. Hâlâ bir enerjim var, onu değerlendiriyorum” dedi."HER YIL OLDUĞU GİBİ EVDEYİZ"Ünlü oyuncu, "Dizi dışında neler yapıyorsunuz? sorusuna, “Çok bir şey yapamıyorum. Çok vaktim yok ailemle birlikte vakit geçirmeye çalışıyorum. Onlar da yeni geldiler yanıma, yılbaşını hep beraber geçireceğiz. Her yıl olduğu gibi yine evdeyiz” yanıtını verdi."KAZASIZ BELASIZ BU YILI DA DEVİRDİK""2022 sizin için nasıl geçti?" sorusu da yöneltilen Helvacıoğlu, "Ben hâlâ koronavirüsün etkisinden çıkamıyorum. Kaç yıl geçti, ne oldu, korona yeni mi bitti, ne zaman rahata erdik? Onu düşündüm bir an. 2022 bence güzel geçti. Kazasız belasız bu yılı da devirdik" ifadelerini kullandı."ŞU ÖKSÜRÜĞÜN GEÇMESİNİ İSTİYORUM""Yeni yılda neler bekliyorsunuz?" sorusu üzerine ise ünlü oyuncu, “O kadar beklenti var ki her seneye beklentiyle giriyorum. Artık beklenti söylemek istemiyorum" şeklinde konuşurken, gülerek "Şu grip ve öksürüğün geçmesini istiyorum” diyerek uzaklaştı.