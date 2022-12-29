  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,89 - 19,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Hadise ile aşk yaşıyor' iddiasına cevap!

'Konuşanlar' programı ile magazin gündeminden düşmeyen Hasan Can Kaya'nın, 30 Eylül'de iş insanı Mehmet Dinçerler'le beş aylık evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Hadise ile gözlerden uzak şekilde aşk yaşadığı iddia edildi. 33 yaşındaki komedyen, söz konusu haberler hakkında sessizliğini bozdu.

Ekleme: 29.12.2022 - 01:10 Güncelleme: 29.12.2022 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla büyük bir çıkış yakaladıktan sonra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platforma transfer olan Hasan Can Kaya ile geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine girdiği Mehmet Dinçerler'le sürpriz şekilde eylülde boşanan Hadise'nin aşk yaşadığı öne sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına Kaya'dan cevap geldi.

"BEN DE HABERLERDE GÖRDÜM"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan aşk dedikodusuyla ilgili olarak Müzikonair'e konuşan Hasan Can Kaya, şu ifadeleri kullandı:

İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem.

Hasan Can Kayadan Hadise ile aşk yaşıyor iddiasına cevap

2.5 YILLIK İLİŞKİSİ BİTTİ!

Hasan Can Kaya, Konuşanlar'ın yönetmeni, kendisinden altı yaş büyük Sultan San ile aşk yaşıyordu. İkili, 2.5 yıllık ilişkilerine 2021'de nokta koydu. Arkadaş kalan Hasan Can Kaya ve Sultan San, birlikte çalışmaya devam ediyor.

Hasan Can Kayadan Hadise ile aşk yaşıyor iddiasına cevap

"ÖZEL BİR NEDEN YOK"

Ünlü komedyen, sebebi merak konusu olan ayrılığın ardından, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" şeklinde konuşmuştu.

Hasan Can Kayadan Hadise ile aşk yaşıyor iddiasına cevap
1983 yılında dünyaya gelen Sultan San; 'Beşer Beşer', 'Güldür Güldür' ve 'Güldüy Güldüy Şov' gibi komedi projelerinde yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yaptı. Sultan San, şimdilerde Konuşanlar programında yönetmenlik görevini sürdürüyor.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Hadise ise hakkında çıkan aşk iddiasıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de! Milyonları ilgilendiren açıklama...
İBB provokasyonuna şehidi alet etti! Bakanlıktan yalanlama geldi!
Karar Resmi Gazete'de: Marmaray Başkentray ve İZBAN 1 Ocak'ta ücretsiz!
Bakan Nureddin Nebati'den esprili EYT paylaşımı!
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması... 'En kısa zamanda Meclis Başkanlığına sunulacak!'
Kılıçdaroğlu EYT düzenlemesini de sahiplendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! EYT düzenlemesinde işverene destek verilecek...
Fransa'da belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış...
Cumhurbaşkanı 'Müjde' diyerek açıkladı: EYT düzenlemesinin detayları belli oldu, yaş sınırı yok...
Gaz merkezinde ilk adım atıldı! Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması... Kurulacak merkez şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacak!
Kılıçdaroğlu'ndan yargıya 'Gezi' tehdidi! 'Lanet olsun size'
Almanya, terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz kaldı!
Japon uzmandan Türkiye'ye büyük deprem uyarısı: Marmara Bölgesi'ni işaret etti, iki fay kırılıyor dedi...
Türkiye-Rusya-Suriye Savunma Bakanları ve istihbarat başkanları Moskova'da bir araya geldi!
Azerbaycan, Fransa’ya nota verdi!
Beştepe'de kritik EYT toplantısı
Bahçeli'den muhalefete tepki: Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir
Financial Times'tan Başkan Erdoğan analizi: Ustaca hareket ediyor! Türkiye'nin önemli rolüne vurgu
Bakan Soylu: İmamoğlu saygılarını sunarak beni aradı, 'CHP Genel merkezi beni sevmez' dedi
TRT World'ün Reuters'ın skandalına karşılık verdiği iş ilanına 200'e yakın başvuru yapıldı
Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

e-Devlet'ten başvuru yapana 2 bin 500 liraya kadar destek

e-Devlet'ten başvuru yapana 2 bin 500 liraya kadar destek

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor