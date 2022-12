'Hadise ile aşk yaşıyor' iddiasına cevap!

'Konuşanlar' programı ile magazin gündeminden düşmeyen Hasan Can Kaya'nın, 30 Eylül'de iş insanı Mehmet Dinçerler'le beş aylık evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Hadise ile gözlerden uzak şekilde aşk yaşadığı iddia edildi. 33 yaşındaki komedyen, söz konusu haberler hakkında sessizliğini bozdu.

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla büyük bir çıkış yakaladıktan sonra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platforma transfer olan Hasan Can Kaya ile geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine girdiği Mehmet Dinçerler'le sürpriz şekilde eylülde boşanan Hadise'nin aşk yaşadığı öne sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına Kaya'dan cevap geldi.



"BEN DE HABERLERDE GÖRDÜM"



Sosyal medyada kısa sürede yayılan aşk dedikodusuyla ilgili olarak Müzikonair'e konuşan Hasan Can Kaya, şu ifadeleri kullandı:



İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem.



Hasan Can Kayadan Hadise ile aşk yaşıyor iddiasına cevap



2.5 YILLIK İLİŞKİSİ BİTTİ!



Hasan Can Kaya, Konuşanlar'ın yönetmeni, kendisinden altı yaş büyük Sultan San ile aşk yaşıyordu. İkili, 2.5 yıllık ilişkilerine 2021'de nokta koydu. Arkadaş kalan Hasan Can Kaya ve Sultan San, birlikte çalışmaya devam ediyor.



"ÖZEL BİR NEDEN YOK"



Ünlü komedyen, sebebi merak konusu olan ayrılığın ardından, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" şeklinde konuşmuştu.



1983 yılında dünyaya gelen Sultan San; 'Beşer Beşer', 'Güldür Güldür' ve 'Güldüy Güldüy Şov' gibi komedi projelerinde yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yaptı. Sultan San, şimdilerde Konuşanlar programında yönetmenlik görevini sürdürüyor.



Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Hadise ise hakkında çıkan aşk iddiasıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.