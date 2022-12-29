Ersin Korkut kilt giydi!

Ersin Korkut, ilk olarak 2007 yılında sinemaseverlerle buluşan komedi türündeki ‘Kutsal Damacana’ serisinin 4'üncü filminde kilt giydi. Canlandırdığı tipleme için İskoç eteği ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, seti kahkahaya boğdu.

20 Ocak 2023 tarihinde vizyona girecek olan Kutsal Damacana 4, Fikret’in (Şafak Sezer) yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikayesini konu alıyor.



Başrolünde Şafak Sezer'in yer aldığı, senaryosunu Kamuran Süner’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.



