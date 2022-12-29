Berfu Yenenler eleştiri yağmuruna tutuldu

Oyuncu Eser Yenenler ile yaptığı evlilikle adından sıkça bahsettiren Berfu Yenenler, sık sık eleştirilerin odağında oluyor.Paylaşımları ve olaylar hakkındaki yorumuyla dikkat çeken Yenenler, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin arasında yer alıyor. Miss Turkey 2015'te 4'üncü güzel seçilen Berfu Yenenler, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuştu. Çift son dönemde birlikte sahne alarak dikkat çekiyor.2 çocuğu olan Yenenler, zaman zaman paylaşımlarına gelen olumsuz yorumları da ti'ye alarak içerikler üretiyor. Ünlü fenomen son olarak da siyah dantelli bir bluz içine giydiği tişörtle dikkat çekti.Öte yandan sürdüğü kırmızı rujla da eleştiri yağmuruna tutuldu. Söz konusu fotoğrafı 1,8 milyonluk hesabında paylaşan Yenenler'in fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.