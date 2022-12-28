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Beyaz Gazete
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Tüm konserleri iptal edildi

Zeynep Bastık bu kez hayranlarını üzecek bir haberle gündemde. Merdivenlerden kayarak düşen Zeynep Bastık'ın omurgası kırılmıştı. Hala tam iyileşmeyen Bastık, birçok konserini iptal etmek zorunda kaldı.

Ekleme: 28.12.2022 - 09:16 Güncelleme: 28.12.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Zeynep Bastık, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda merdivenlerden düştüğünü ve bunun sonucunda da omurga kemiklerinin kırıldığını açıklamıştı.

"Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı sancılar çekiyorum ama iyi olacağım" demişti.

Zeynep Bastık, 31 Aralık'ta Ankara'daki bir otelin yılbaşı galasında sahne alacaktı. Ancak geçtiğimiz günlerde iki kaburgası kırılınca 1 milyon TL alacağı bu konseri ve 30 Aralık’ta Alaçatı'daki sahnesini iptal etmek zorunda kaldı.

Önceki gün kontrole giden şarkıcı, doktorunun 6 hafta çalışmasını yasakladığını ve 20 Ocak'a kadar tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
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