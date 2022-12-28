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Sinem Kobal kızıyla mutfağa girdi

Sinem Kobal sosyal medyada yüzleri gülümseten bir paylaşımda bulundu. Leyla ve Lalin adında iki kızı bulunan Sinem Kobal, büyük kızı ile mutfağa girdiği anlardan bir fotoğraf karesini Instagram'dan takipçileri paylaştı.

Ekleme: 28.12.2022 - 09:33 Güncelleme: 28.12.2022 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Sinem Kobal kendisi gibi hem oyuncu hem de sunucu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiş ve iki kız çocuğu olmuştu. Anne olduktan sonra oyunculuğa ve sunuculuğa ara veren Kobal, ekranlardan da uzak kalmayı tercih etmişti. Daha sakin ve kameralardan uzak bir yaşam seçen Sinem Kobal, bu süreçte sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. Ünlü isim son olarak kızı ile bir paylaşımda bulundu.

SİNEM KOBAL KIZIYLA MUTFAĞA GİRDİ

Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunan Kobal, büyük kızı ile mutfağa girdi. Instagram'da hikaye paylaşımında bulunan oyuncu, paylaşımına "Şefler iş başında" şeklinde bir esprili not düştü.

Sinem Kobal kızıyla mutfağa girdi
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