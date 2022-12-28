Çocukluk fotoğrafını paylaştı

Nusret Gökçe, çocukluk yıllarına ait eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayarak, geçmişi andı

2022 Dünya Kupası'nda sahaya inmesinin ardından eleştirilerin odağında olan ve hakkında soruşturma başlatılan Nusret Gökçe, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



'Tuz serpme' hareketiyle ünlenen Gökçe, çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Nusret Gökçe, siyah-beyaz eski karesini Instagram'dan paylaştı.



"SU SATARAK İŞ HAYATINA ATILDIM"



Öte yandan Gökçe, daha önce bir röportajında, "Annem ve babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım. Altıncı sınıf terk... Ama demek ki bir şeyler de varmış ki ben de su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba çırak olarak girmişim. Et benim tutkum oldu" açıklamasında bulunmuştu.





