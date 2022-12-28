Ayşegül Yıldız'dan olay itiraf

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız açıklamalarda bulundu. Babasını erken yaşta kaybeden Yıldız, “Babam hayatta olsaydı Tatlıses ile beraber olmayabilirdim” dedi.

Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses hakkında konuştu. Babasını erken yaşta kaybettikten sonra Tatlıses ile aşk yaşamaya başladığını söyleyen Yıldız, "Babam hayatta olsaydı Tatlıses ile beraber olmayabilirdim" dedi.



Yıldız, "Babama çok düşkündüm ve o dönem ölümünden çok sonra her şey sıcağı sıcağınayken oldu. Ben İbrahim Bey'i çok sevdim ve insanlar bunu bir türlü kabul edemedi. Aşkın gözü kördür ve ben korkmadım. Ben İbrahim Bey'i korkulacak biri olarak da görmedim.' dedi.



Kızı ve Tatlıses ile poz verdiği için çıkan barışma haberleri üzerine konuşan Yıldız, "Biz dost ve ebeveyniz. Bizim aynı karede olmamız kadar normal bir durum yok. Çocuğumuz olduğu için görüşüyoruz' ifadelerini kullandı.