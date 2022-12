VJ Bülent'ten korkutan haber!

90'lar dendiği zaman akla gelen isimlerden biri olan Vj Bülent 14 yıl boyunca Kral TV'de çalışan ve ekranlarımıza konuk olan isimlerden biriydi. Farklı tarzıyla dikkat çeken ve 90'lara damga vuran Bülent Çarıkçı geçtiğimiz yıllarda annesinin vefatıyla sarsılmıştı."50 YAŞINDA YETİM BİR SOKAK ÇOCUĞUYUM ŞUAN"Bülent Çarıkçı annesinin vefatını şu sözlerle duyurmuştu:Anneciğim yıllarımızı geçirdiğimiz bu evden bugün senin cenazen çıkmamalıydı. Anneciğim beni öksüz bıraktın. 50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum şu an! Yaralanmaya açık, itilip kakılmaya müsait... Kimsenin sevgisi yetmeyecek. ne yapacağım ben? Anneciğim seni kurtaramadım affet beni kollarımdaydın ama dudakların mordu ve sıcaktın. Yaşatamadık seni. Kaldırıma bir çift ayakkabını koydum adet gereği... Hanemiz kapandı beni affet! Sana can veremedim!"HİÇBİR ŞEY YAPMIYORUM"Meslekten ayrıldıktan sonra doğal yaşamayı tercih ettiği ifade eden VJ Bülent, "Hiç bir şey yapmıyorum. Yapmak da istemiyorum. Hayat akışında devam ediyor. Huzurlu, sakin bundan sonra hayatımın geri kalanını ailem ve daha çok sevdiklerimle geçirmek için uzak kaldım İstanbul’dan. İstanbul’dan taşındım. Çok mutluyum" demişti."Bir ömür çalıştım. Ama şimdi bir şey yapmıyorum" diyen Bülent, "Doğal hayata geri döndüm. Yoğurt mayalamayı öğrendim. Ekmek nasıl yapılır öğrendim. Turşu yapıyorum. Bunlar bana keyif veriyor. Bahçemde biber, domates yetiştiriyorum mevsiminde" şeklinde konuşmuştu.KALP SPAZMI GEÇİRDİEdirne'de yaşayan ünlü VJ'den kötü haber geldi. Ünlü VJ Bülent Çarıkçı, Edirne de geçirdiği kalp spazmı sonucu acil olarak hastaneye kaldırıldı.Magazinsortie'nin haberine göre; annesinin vefatının ardından psikolojik tedaviyi reddettiğini belirten VJ Bülent, bu durumun kalp spazmını tetiklediğini söyledi. İlk olarak Edirne Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Bülent Çarıkçı, sonrasında özel bir hastanede anjiyo oldu.EVDE TEK BAŞINA KORKUNÇ ANLARVJ Bülent, "2 yıl 1 ay önce annemi kaybettim. Çok üzüldüm, gözyaşım hiç dinmedi... Sonunda kalp spazmı geçirmişim. Her şeyin başı üzüntü. Beni bu duruma getiren üzüntü oldu. Gece 04.00 civarı rahatsızlandım... Ağrıdan uykudan uyandım. Ateş bastığı için ayakta serin bir yer bakıyordum, sonrasında bir anda bayılmışım, hatırlamıyorum... Kafamı cama ve yere vurabilirdim, Allah'tan yumuşak bir yere gelmiş başım.. Uyandığımda su gibiydim. Vücudum çok su atmış... Tektim evde, kendime gelir gelmez ambulansı aradım sonrasında hastaneye yetiştirdiler" dedi."ARTIK ÜZÜLMEK YOK"VJ Bülent "Sanal anjiyo yaptılar bana. MR çekildi ve damardan sıvı bir ilaç ilaç verdiler. Bu yeni bir teknikmiş... Sonrasında çok yorgun hissettim kendimi. Bugün daha iyiyim. Doktor 'kalbine dışarıdan bir etken olmuş' dedi. Bir ara aşıdan da şüphelendim... Bana doktor, 'Annene 2 yıl ağlamak ne demek? Sen kalbini krize sokmuşsun!..." dedi. Artık üzülmek yok. Bundan böyle elimden geldiğince stresten uzak durmaya çaba sarf edeceğim" dedi.