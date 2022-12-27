İrem Derici'den eğlenceli paylaşım

İrem Derici ve Mustafa Sandal dün ekipleriyle birlikte konser vermek için Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gitti. Bu seyahat için özel uçak tutuldu. Mustafa Sandal ve İrem Derici'nin keyifli yolculuğu adeta sıra gecesine dönüştü. Hep birlikte şarkılar söylediler, dans ettiler.

Şarkılarıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da hayranlarının gönlünde taht kuran Derici, 2022’nin kendisi açısından nasıl geçtiğini kısa bir video ile duyurdu.Urfa sıra gecelerinin vazgeçilmezi “Bu Gece Uyumamışam” türküsü eşliğinde ekibi ile alkış tutan Derici, bu anları “2022 nasıl mı geçti? UYUMAMIŞAZ” notuyla paylaştı.Derici’nin hemen ardından Mustafa Sandal ile yaptığı paylaşım da takipçilerini gülümsetti. Şarkıcının paylaşımı binlerce beğeni aldı, yorum yağmuruna tutuldu.