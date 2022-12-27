Feyza Altun'un iddialarına Bilal Özbilge'den test sonucuyla yanıt!



Öte yandan program yapımcısı Bilal Özbilge'nin avukatı bir metin yayınlayarak iddialara açıklama getirdi.













Öte yandan program yapımcısı Bilal Özbilge'nin avukatı bir metin yayınlayarak iddialara açıklama getirdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı gündemi belirlemeye devam ediyor. Seren Serengil ve Avukat Feyza Altun'un 'Reha Muhtar Davası' nedeniyle tartışmalarının ardından aralarında geçen ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. Yayınlanan ses kaydında Altun'un programın yapımcısı Bilal Özbilge'ye 'yasaklı madde' iftirasını attığı görülürken; o iddialar test sonuçlarıyla canlı yayında yalanlandı.Programın sunucularından Bircan Bali, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yapımcımız Bilal Özbilge'ye yapılan bir iftira ve Bilal'in bu konu hakkında söz hakkı kullanması söz konusu, şimdi Bilal Özbilge'nin avukatının yolladığı bir yazı var. 26.12.2022 tarihinde Seren Serengil ile Feyza Altun'un telefon görüşmesi Youtube adlı platformda video ifşa adı altında yayınlamışlar. Feyza Altun ses kaydın da müvekkil Bilal Özbilge hakkında hiçbir gerçekleri olmayan tamamen asılsız imtihanlar da bulunmuş ayrıca kişinin haklarını zedeleyen gerçekleri yansıtmayan haberler ile kamuoyuna yansıtılmıştır. Feyza Altun tarafın 14.10.2022 tarihinde müvekkil Özbilge'nin yasaklı madde videosu'nun olduğunu bu video'nun kendisine geldiğini mesaj olarak göndermiştir hatta “sen beni kolla ben seni kollayayım” diyerek müvekkilimize tehdit içerikli mesaj bırakmış. Bilal Özbilge Feyza Altun'a dava açıyor. Suçsuz olduğunu ispatlamak için test yaptırıyor ve test negatif çıkıyor. Bilal Özbilge'nin uzaktan da yakından da alakası yok.” ifadelerini kullandı.Seren Serengil ise olayın bir operasyon olduğunu düşündüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı;“Ben Poyraz'ı çok seviyorum her günüm onunla geçti. Benimle çok güzel bir bağkurdu. Benim için çok endişelenmiş Poyraz , Feyza hanımı bana arattırdı ve o sırada da ben kendisine dava açtım. O da bana dava açtı. Biz mahkeme çıkışında biraz tartıştık. Biz düşman olduk sonraki süreçlerde Feyza beni aradı. Sanırım alkollü. Benim telefon android her şeyi kaydeden bir telefon. Bana tazminat davası açtı. Feyza'dan mesaj geldi benim sesimi basına vermişsiniz dedi. Ben öyle bir şey yapmadım sadece avukatıma verdim dedim. Avukatıma verirken de asla izin vermiyorum bunların mahkemede ifşa olmasını dedim. Avukatım ayni zamanda Reha beyin avukatı. Sabah bende kendi avukatıma mesaj attım bana açılan dava için böyle bir şey mi yaptın dedim. Hayır öyle bir şey yapmadım. Ben Youtube'a kesinlikle vermedim diyor avukatım. Sadece şeye üzüldüm bunun bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Ben Poyraz'ın yanındayım, hiç pişman değilim onu çok seviyorum ama bu dava da olmak istemiyorum. Reha beyin sesi duyulmaması için böyle bir şey oldu bence operasyon olduğunu düşünüyorum.”