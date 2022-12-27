  • USD: 18,68 - 18,72
  • EURO: 19,91 - 19,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fahriye Evcen'den karnı burnunda pozlar...

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Fahriye Evcen, karnı burnunda pozlarını, 13 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşırken, bir milyon beğeni aldı. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ile Evcen'in, gündem olan paylaşımlara yaptıkları karşılıklı yorumlar dikkatlerden kaçmadı.

Ekleme: 27.12.2022 - 21:24 Güncelleme: 27.12.2022 - 21:26 / Editör: Ozge Selin
'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Ünlü oyuncular, şimdilerde ikinci oğullarının doğumu için gün sayıyor.

Fahriye Evcen'den karnı burnunda pozlar...

"KAVUŞMAYA AZ KALDI"

Fahriye Evcen, sosyal medyada yayınladığı karnı burnunda iki kareye, nazar boncuğu ve mavi kalp emojisiyle birlikte "Kavuşmaya az kaldı" mesajını yazdı. Eşinin gönderisine kayıtsız kalmayan Burak Özçivit, "Bekliyoruz" yorumuna bebek emojisi de ekledi.

Fahriye Evcen'den karnı burnunda pozlar...

"SU BİBİ"

Aynı pozları 22 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabına taşıyan Burak Özçivit, "Su gibi" yazarak, oyuncu eşine övgüler yağdırdı. Bu kez de Evcen, eşinin kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına, kalp emojisiyle birlikte "Canım" karşılığını verdi.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İYİ Parti'de istifa! Erdal Sarızeybek 'Mesele koltuk değil' diyerek partiden ayrıldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkçe paylaşım... 'Türk Büyükelçi'yi dört gözle bekliyorum'
Millet ittifakı temelinden sallanıyor! 'Saraçhane Operasyonu' sonrası ikili görüşme!
Putin kararı imzaladı! Tavan fiyat uygulayana petrol yok...
Almanya'da ekonomik kriz hastaneleri de vurdu: Yüzde 56'sı iflas riskiyle karşı karşıya...
Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu!
Nevşin Mengü'den çarpıcı iddia: Meral Akşener altılı masayı dağıtacak
Memur ve emekliye zam için geri sayım! Memur-Sen Başkanı konuşuyor
CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme
Doğal gaz müjdesi ilk Yunanistan'da yankılandı! Yunan basını Türkiye'nin amacına vurgu yaptı
Gara'da 3 terörist öldürüldü
Yüzde 85’i tamam: Karadeniz gazı buradan karaya çıkacak!
Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
AK Partili Hamza Dağ emeklilere yapılacak maaş zammına ilişkin konuştu
Cüneyt Özdemir muhalefetin aday belirleme sürecini eleştirdi: Bıkkınlık getirdiler
Vedat Bilgin: EYT bu hafta açıklanacak
İstanbul'da ulaşıma zam!
Yunanistan'ı korkutan bilimsel araştırma! 'Türklerin çok büyük bir avantajı var'
PKK sempatizanları Paris'i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı: Skandal ifadeler! 'Türk devletine karşı savaşan kahraman'
27 Aralık hava durumu: Sis, pus ve kuvvetli yağış etkili olacak!

27 Aralık hava durumu: Sis, pus ve kuvvetli yağış etkili olacak!

İstanbul'da dört ilçede su kesintisi: İSKİ duyurdu, ana isale hattında ani arıza yaşandı

İstanbul'da dört ilçede su kesintisi: İSKİ duyurdu, ana isale hattında ani arıza yaşandı

Bitlis'te 556 yıllık mescit tespit edildi: Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Bitlis'te 556 yıllık mescit tespit edildi: Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Çocukları sarmaya başlayan yeni tehlike! Ebeveynler dikkat: Oyun değil vahşet!

Çocukları sarmaya başlayan yeni tehlike! Ebeveynler dikkat: Oyun değil vahşet!

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor