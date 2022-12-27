Fahriye Evcen'den karnı burnunda pozlar...

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Fahriye Evcen, karnı burnunda pozlarını, 13 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşırken, bir milyon beğeni aldı. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ile Evcen'in, gündem olan paylaşımlara yaptıkları karşılıklı yorumlar dikkatlerden kaçmadı.

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Ünlü oyuncular, şimdilerde ikinci oğullarının doğumu için gün sayıyor."KAVUŞMAYA AZ KALDI"Fahriye Evcen, sosyal medyada yayınladığı karnı burnunda iki kareye, nazar boncuğu ve mavi kalp emojisiyle birlikte "Kavuşmaya az kaldı" mesajını yazdı. Eşinin gönderisine kayıtsız kalmayan Burak Özçivit, "Bekliyoruz" yorumuna bebek emojisi de ekledi."SU BİBİ"Aynı pozları 22 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabına taşıyan Burak Özçivit, "Su gibi" yazarak, oyuncu eşine övgüler yağdırdı. Bu kez de Evcen, eşinin kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına, kalp emojisiyle birlikte "Canım" karşılığını verdi.