Erkan Petekkaya isyan etti

Erkan Petekkaya, adına açılan sahte Twitter hesabına isyan etti. Konuyla alakalı açıklamada bulunan ünlü oyuncu, "Yasal süreç başlatılacaktır" şeklinde konuştu

Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkay Şoray ve oyuncu Birce Akalay'ın ardından Erkan Petekkaya da kendi adına açılan sahte hesapla ilgili takipçilerini uyardı. Bu hesabın kendisine ait olmadığını belirten Petekkaya, konu ile alakalı yasal sürecin başlatıldığını dile getirdi.



"YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK"



Instagram hesabından açıklama yapan Erkan Petekkaya, "Sosyal mecralarda ismimi kullanıp, şahsım tarafından atılmış gibi gösterilen tweet'ler bana ait değildir. Herhangi bir Twitter hesabım yoktur. Adıma açılan sahte profillere itibar etmeyiniz. Konu ile ilgili yasal süreç başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine..." ifadelerini kullandı.



"ŞİKAYETTE BULUNDUM"



Birce Akalay da daha önce, "Şahsım adına kötü niyetli kişiler tarafından açılmış bu sahte hesabın tarafımla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Bölücü, provoke edici ve asla tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında gereken şikayette bulunduğumu belirtmek isterim. Sevgiler..." açıklamasında bulunmuştu.



TAKİPÇİLERİNİ UYARMIŞTI



Türkan Şoray da adına açılan sahte Twitter hesabına karşı takipçilerini uyarmıştı. Instagram'dan açıklama yapan Türkan Şoray, "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır" demişti.



ERKAN PETEKKAYA HIRSIZI YAKALATMIŞTI



Öte yandan oyuncu Erkan Petekkaya, geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali’nde bir kapkaççının saldırısına uğramıştı.Telefonu çalınan Petekkaya, 300 metre kovalayıp, yakaladığı hırsızı Fransız polisine teslim etmişti.



"ÇOK ŞÜKÜR, UCUZ ATLATTIM"



Petekkaya, yaptığı özel açıklamada şunları söylemişti:



O kadar kalabalık bir alanda ki… İnsanların arasından zigzag yaparak hırsızı kovaladım. Ben bu kadar hızlı koşabildiğimi bilmiyordum. Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım. 'Paraya ihtiyacın varsa ben sana vereceğim' diyerek, 50 euro uzatıp, telefonumu istedim. Kabul etmeyince bir 50 euro daha uzatıp, 'Al bu paraları, benim telefonumu ver' dedim. Paraları almasına rağmen telefonumu vermeyince karnına bir yumruk attıktan sonra kolundan tutup, devriye gezen polislere götürdüm. Polislere paraya ihtiyacı olduğu için 100 euro verdiğimi yine de çaldığı telefonumu iade etmediğini söyledim. Polisler önce bana telefonun bana ait olmadığını düşündü. Ben de telefonu kapatıp, açtım ve galerideki fotoğraflarımı gösterdim. Bunun üzerine telefonumu bana verdiler. Daha sonra hırsızın cebinde iki tane 50 euro olduğunu söyleyip, onları da istedim. Cebini aradılar ve iki tane 50 euro buldular. Paraları da iade ettiler. Sonra da kısa bir video çektim. Başıma böyle bir hadise geldi. Çok şükür, ucuz atlattım.