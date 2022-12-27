Emrah'ın oğlu evleniyor...

Şarkıcı Emrah'ın DNA testi sonucu kabullendiği oğlu Tayfun Erdoğan, evlilik için ilk adımı attı. 'Survivor 2020’de Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan 31 yaşındaki Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu 'Evleneceksen Gel' programına katılmıştı.

Babası Emrah ile yıllardır görüşmeyen, babasıyla ilişkisi hakkında "Mektup yazdım, mektuplarıma karşılık alamadım" açıklamasını yapan Tayfun Erdoğan, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.



"EVETİ KAPTIM"



Tayfun Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşıma, "Tayfun da büyüdü arkadaşlar ve bugün evlenme teklifi ediyor. Seni çok seviyorum. 'Evet'i kaptım, 'Evet' dedi" notunu düştü.