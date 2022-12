Emina Jahovic'e Mustafa Sandal sorusu!

Sırp şarkıcı Emina Jahovic, oğulları Yaman ve Yavuz'un babası Mustafa Sandal ile 2018 yılında boşanmıştı. Geçtiğimiz hafta yaptığı "Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" açıklamasıyla dikkat çeken Jahovic, önceki gün oğluyla alışverişte görüntülendi. Gazetecilerle konuşan ünlü isim, Mustafa Sandal ile ilgili sorular sorulmasından kaçamadı.

Mustafa Sandal ile 2008 yılında dünyaevine giren, iki çocukları olmasına rağmen 2018'de evliliğini sonlandıran Emina Jahovic, eki eşinin 'nafaka iptali' için dava açması üzerine ünlü şarkıcıyı kendisinden mal kaçırmakla suçlamıştı. Ünlü çift, nafaka konusunda mahkeme kararı sonucu anlaşıp, ortak bir karara varmak zorunda kalmıştı.



Jahovic'e, komedyen Cem Yılmaz ile eki eşi Ahu Yağtu arasında da nafaka konusunda anlaşmazlık yaşandığı hatırlatılmıştı. 40 yaşındaki güzel, "Ünlü anneler bir yandan çalışıyor ise sizce nafaka almalı mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:



Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli.



Emina Jahovic, önceki hafta ise Bebek'te görüntülenmişti. Ünlü isim, eski eşi Mustafa Sandal'la alakalı yaptığı "Önce adam olsun" açıklaması hatırlatılınca, "Beni karıştırmayın artık ben gerçekten umursamıyorum nafakayı artık. Ben de bıraktım artık yani. Herkes mutlu olsun" demişti. Şarkıcı, "Açıklama sonrası Mustafa Sandal'dan tepki mi geldi?" sorusuna, "Yok, yok iyiyiz. 2023'e bu negatif konularla girmek istemiyorum. Her şey çok güzel olacak" yanıtını vermişti.



"Adam Olsunlar" açıklamasının sert bir açıklama olduğu hatırlatılınca şarkıcı, "Ben oğullarımı öyle yetiştiriyorum. Bir gün inşallah evlendikleri zaman kendi eşine sahip çıkabilecek kadar güçlü olmaları lazım hayatta. Sadece o. Çünkü kadın doğurur, aileyi korur. Bir hiyerarşi var burada. O yüzden adam gibi adam olsunlar, derim. Her zaman düşünürüm, benim abim, babam herkes öyle. Ben Boşnak aileden geliyorum. Herkes öyle büyüdü. Ben öyle biliyorum başka türlü bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.



Jahovic, "Mustafa Sandal'la boşanma sonrası sizin için zor oldu mu, maddi olarak yıprandınız mı?" sorusu karşısında, "Yok, yıpranmadım çok fazla. İyiyim, mutluyum ben her türlü" demişti. Şarkıcı, "Boşanma süreci istediğiniz gibi mi olmadı?" sorularına ise, "Yani, biraz daha farklı olsaydı daha iyi olurdu. Gerçekten artık onunla alakalı konuşmak istemiyorum. Tamamen kapattım" şeklinde cevaplamıştı.



Tüm bunların ardından Jahovic, önceki gün oğlu Yavuz ile Akmerkez çıkışı objektiflere takıldı. Alışveriş sonrası evlerinin yolunu tutan anne-oğul, kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan ünlü isim, "Yavuz'a biraz alışveriş yaptık, evimize gidiyoruz" açıklamasında bulundu. Yılbaşı tatili sorulan Emina Jahovic, "Şu an için hiçbir şey belli değil. Herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi. "Ailece mi tatil yapacaksınız? Mustafa Bey (Sandal) sizinle olacak mı?" sorusu da yöneltilen şarkıcı; "Belli değil" demekle yetindi.