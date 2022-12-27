Ece Çeşmioğlu kızının yüzünü ilk kez gösterdi...

Kendisi gibi oyuncu Taner Ölmez ile geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturan Ece Çeşmioğlu, yaklaşık beş ay önce kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Çeşmioğlu, kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez paylaştı.

Haziran 2021'de Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikâh masasına oturan Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftinin nikah şahitliklerini, Erkan Avcı ve ikilinin yakın arkadaşları yapmıştı.KIZLARINA KAVUŞTULARMutlu bir evlilik sürdüren ve ilk bebeklerini bekleyen çift, geçtiğimiz mart ayında Zeynep adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Anne-baba olma sevincini yaşayan ünlü çiftin bebeği, Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya gelmişti.'AŞIRI MUTLUYUM''Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım' diyen Ölmez, sözlerine; 'Zeynep 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi' şeklinde devam etmişti.İŞTE ZEYNEP BEBEKOyuncu çiftten Çeşmioğlu, kızlarının yüzünü gösterdi. Çeşmioğlu'nun fotoğrafı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.HAVUZ BAŞINDA POZ VERDİGözlerden uzak bir yaşam süren Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde almıştı. Minik kızıyla havuz başında poz veren yakışıklı oyuncu, siyah beyaz olarak yayınladığı kareye 'Zeyno'm' notunu düşmüştü.Sosyal medya hesabında 2.1 milyon takipçisi bulunan 35 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına çok sayıda beğeni ve binlerce 'maşallah' yorumu gelmişti. 31 yaşındaki Ece Çeşmioğlu ise bebeğiyle verdiği poza kalp çizerek, Nil Karaibrahimgil'in 'Resmen Aşığım' adlı şarkısını eklemişti.