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Ece Çeşmioğlu kızının yüzünü ilk kez gösterdi...

Kendisi gibi oyuncu Taner Ölmez ile geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturan Ece Çeşmioğlu, yaklaşık beş ay önce kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Çeşmioğlu, kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez paylaştı.

Ekleme: 27.12.2022 - 21:20 Güncelleme: 27.12.2022 - 21:23 / Editör: Ozge Selin
Haziran 2021'de Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikâh masasına oturan Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftinin nikah şahitliklerini, Erkan Avcı ve ikilinin yakın arkadaşları yapmıştı.

Ece Çeşmioğlu kızının yüzünü ilk kez gösterdi...

KIZLARINA KAVUŞTULAR

Mutlu bir evlilik sürdüren ve ilk bebeklerini bekleyen çift, geçtiğimiz mart ayında Zeynep adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Anne-baba olma sevincini yaşayan ünlü çiftin bebeği, Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya gelmişti.

Ece Çeşmioğlu kızının yüzünü ilk kez gösterdi...

'AŞIRI MUTLUYUM'

'Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım' diyen Ölmez, sözlerine; 'Zeynep 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi' şeklinde devam etmişti.

Ece Çeşmioğlu kızının yüzünü ilk kez gösterdi...

İŞTE ZEYNEP BEBEK

Oyuncu çiftten Çeşmioğlu, kızlarının yüzünü gösterdi. Çeşmioğlu'nun fotoğrafı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ece Çeşmioğlu kızının yüzünü ilk kez gösterdi...

HAVUZ BAŞINDA POZ VERDİ

Gözlerden uzak bir yaşam süren Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde almıştı. Minik kızıyla havuz başında poz veren yakışıklı oyuncu, siyah beyaz olarak yayınladığı kareye 'Zeyno'm' notunu düşmüştü.

Ece Çeşmioğlu kızının yüzünü ilk kez gösterdi...

Sosyal medya hesabında 2.1 milyon takipçisi bulunan 35 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına çok sayıda beğeni ve binlerce 'maşallah' yorumu gelmişti. 31 yaşındaki Ece Çeşmioğlu ise bebeğiyle verdiği poza kalp çizerek, Nil Karaibrahimgil'in 'Resmen Aşığım' adlı şarkısını eklemişti.

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