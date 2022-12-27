Dilan Polat'tan tepki çeken paylaşım...

Doğum fotoğrafçılığıyla kariyerine başlayan ve ardından güzellik sektörüne geçiş yapan Dilan Polat, sık sık iş insanı eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı lüks hediyelerle gündeme geliyor. Ünlü çift bu kez de küçük çocuklarına aldıkları doğum günü hediyesi ile dikkat çekti.

Genç yaşta annesini kaybettiği için bir süre teyzeleri tarafından büyütülen Dilan Polat, iş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başladı ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı. Daha sonra ise ablası ile birlikte güzellik merkezi açtı ve yakaladığı başarı ardından şube sayısını çoğalttı. Genç yaşta bir evlilik yapan Dilan Polat'ın iki çocuğu var.



BABASI ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ



İş adamı olan babasını beyin tümörü nedeniyle kaybeden Dilan Polat, yıllar sonra hayatıyla ilgili bir gerçeği itiraf etmiş, annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Polat, babasının yıllarca beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğünü, hastalığı nedeniyle meydana gelen krizlerden birinde annesini öldürdüğünü söylemişti. O anları anlatırken gözyaşlarına boğulan Polat, annesinin vücudundan yedi tane kurşun çıktığını dile getirmişti.



HELİKOPTER KİRALAYARAK GÖSTERDİ



Dilan Polat lüks yaşantısıyla dikkat çekiyor. Polat son olarak küçük oğlu Milan Efe'nin doğum gününde paylaştığı video ile gündem oldu. Dilan ve eşi Milan Efe'ye doğum günü hediyesi olarak ev aldı. Fenomen bununla da kalmadı doğum günü hediyesi olan evi çocuklarına helikopter kiralayarak gösterdi.



"BABAN SİZE EV ALMIŞ"



Gündem olan paylaşımda Dilan Polat küçük oğluna, "Baban size ev almış, ablanla sana, onu göreceğiz tepeden" diyerek dikkat çekti.



15'İNCİ YILDA SEFO SAHNE ALDI



İş insanı Dilan Polat ile eşi Engin Polat, 15'inci evlilik yıl dönümlerini Polonezköy Tabiat Parkı'nda kutlamıştı. Kutlamada şarkıcı Sefo sahne almıştı.



MİLYONLUK CİP!



Öte yandan Engin Polat, geçtiğimiz ay eşi Dilan Polat'ın doğum günü hediyesi olarak aldığı milyonluk cip sosyal medyada gündem olmuştu.