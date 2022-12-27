  • USD: 18,68 - 18,72
  • EURO: 19,91 - 19,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Demet Akalın sosyal medyada kavga etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Survivor 2023 kadrosunda 6 fenomen ismin yer alması hakkında "Gerçek Survivor ne zaman? Bunu anca Hira izler" yorumunda bulundu. Survivor 2023 yarışmasında yerini alan Alper Rende de Demet Akalın'a cevap verdi. Alper Rende, "Sizi annem dinliyor" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Ekleme: 27.12.2022 - 09:03 Güncelleme: 27.12.2022 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Herkesin merakla beklediği Survivor 2023 kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Programın sıkı takipçisi Demet Akalın'dan gelen yorum magazin gündemine bomba gibi düştü. Fenomen isimlerin yarışmaya katıldığını gören Demet Akalın, "Gerçek Survivor ne zaman? Bunu anca Hira izler" yorumunda bulundu.

"SİZİ DE ANNEM DİNLİYOR DEMET HANIM"

Survivor 2023 kadrosuna dahil olan Alper Rende'de ünlü popçuya cevap gecikmedi. Ünlü popçu Akalın'ın paylaşımına kayıtsız kalamayan Alper Rende, yanıt vererek, "Sizi de annem dinliyor Demet Hanım" yanıtını verdi.

Rende'nin yanıtı üzerine bir takipçisi Akalın'ı savununca, Demet Akalın, "Bütün yaz bendensin. Güzel kapak" dedi.

Demet Akalın sosyal medyada kavga etti
Demet Akalın sosyal medyada kavga etti

Demet Akalın sosyal medyada kavga etti


Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İYİ Parti'de istifa! Erdal Sarızeybek 'Mesele koltuk değil' diyerek partiden ayrıldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkçe paylaşım... 'Türk Büyükelçi'yi dört gözle bekliyorum'
Millet ittifakı temelinden sallanıyor! 'Saraçhane Operasyonu' sonrası ikili görüşme!
Putin kararı imzaladı! Tavan fiyat uygulayana petrol yok...
Almanya'da ekonomik kriz hastaneleri de vurdu: Yüzde 56'sı iflas riskiyle karşı karşıya...
Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu!
Nevşin Mengü'den çarpıcı iddia: Meral Akşener altılı masayı dağıtacak
Memur ve emekliye zam için geri sayım! Memur-Sen Başkanı konuşuyor
CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme
Doğal gaz müjdesi ilk Yunanistan'da yankılandı! Yunan basını Türkiye'nin amacına vurgu yaptı
Gara'da 3 terörist öldürüldü
Yüzde 85’i tamam: Karadeniz gazı buradan karaya çıkacak!
Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
AK Partili Hamza Dağ emeklilere yapılacak maaş zammına ilişkin konuştu
Cüneyt Özdemir muhalefetin aday belirleme sürecini eleştirdi: Bıkkınlık getirdiler
Vedat Bilgin: EYT bu hafta açıklanacak
İstanbul'da ulaşıma zam!
Yunanistan'ı korkutan bilimsel araştırma! 'Türklerin çok büyük bir avantajı var'
PKK sempatizanları Paris'i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı: Skandal ifadeler! 'Türk devletine karşı savaşan kahraman'
27 Aralık hava durumu: Sis, pus ve kuvvetli yağış etkili olacak!

27 Aralık hava durumu: Sis, pus ve kuvvetli yağış etkili olacak!

İstanbul'da dört ilçede su kesintisi: İSKİ duyurdu, ana isale hattında ani arıza yaşandı

İstanbul'da dört ilçede su kesintisi: İSKİ duyurdu, ana isale hattında ani arıza yaşandı

Bitlis'te 556 yıllık mescit tespit edildi: Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Bitlis'te 556 yıllık mescit tespit edildi: Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Çocukları sarmaya başlayan yeni tehlike! Ebeveynler dikkat: Oyun değil vahşet!

Çocukları sarmaya başlayan yeni tehlike! Ebeveynler dikkat: Oyun değil vahşet!

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor