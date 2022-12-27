Demet Akalın sosyal medyada kavga etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Survivor 2023 kadrosunda 6 fenomen ismin yer alması hakkında "Gerçek Survivor ne zaman? Bunu anca Hira izler" yorumunda bulundu. Survivor 2023 yarışmasında yerini alan Alper Rende de Demet Akalın'a cevap verdi. Alper Rende, "Sizi annem dinliyor" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Herkesin merakla beklediği Survivor 2023 kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Programın sıkı takipçisi Demet Akalın'dan gelen yorum magazin gündemine bomba gibi düştü. Fenomen isimlerin yarışmaya katıldığını gören Demet Akalın, "Gerçek Survivor ne zaman? Bunu anca Hira izler" yorumunda bulundu.Survivor 2023 kadrosuna dahil olan Alper Rende'de ünlü popçuya cevap gecikmedi. Ünlü popçu Akalın'ın paylaşımına kayıtsız kalamayan Alper Rende, yanıt vererek, "Sizi de annem dinliyor Demet Hanım" yanıtını verdi.Rende'nin yanıtı üzerine bir takipçisi Akalın'ı savununca, Demet Akalın, "Bütün yaz bendensin. Güzel kapak" dedi.