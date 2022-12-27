  • USD: 18,66 - 18,70
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Demet Akalın ödediği hesaba isyan etti!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yemek yediği restoranda ödediği 926 TL'lik hesaba isyan etti. İki salata ve iki içecek için ödediği hesaba sinirlenen şarkıcı, "Ayıp ya, kimse salak değil" dedi.

Ekleme: 27.12.2022 - 00:31 Güncelleme: 27.12.2022 - 00:35 / Editör: Ozge Selin
Şarkıları ve konserlerinin yanı sıra gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, bu sefer de restoranlardaki artan fiyatlara isyan etti.

Demet Akalın ödediği hesaba isyan etti!

926 TL'LİK HESAP İSYAN ETTİRDİ

Gittiği mekanda 2 salata ve 2 içecek için 926 TL hesap ödeyen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Esnafçıyız, dükkancıyız da. Bir tavuklu bir somonlu salata 2 içeceğe 926 lira aldılar. Ayıp ya, kimse salak değil. Somona ayrı para yazmak ne? diyerek sitem etti. Akalın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın ödediği hesaba isyan etti!

YILBAŞI PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2022 yılına veda etmeye sayılı günler kala sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Akalın, 'Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır. Dünyanın Güneş etrafında attığı turu kutlayacağız' demişti. Paylaşımı kısa sürede gündem olan şarkıcı destekleyenlerin yanı sıra tepki gösterenler de olmuştu.
Masada adaylık kavgası büyüdü! CHP'liler anketleri ortaya saçtı: 'Partililer Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyor'
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftirasına sert yanıt! 'Yargı önünde bedelini ödeteceğim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalar...
AK Parti'li Turan'dan İYİ Parti'ye... 'İyi olmak yetmez kötülerden de uzak durmak lazım'
Kabine sonrası çiftçi ve tüketicilere müjde! 'Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabit'
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı!
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım... 'Alem senin aşığın Erzurum'
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
Putin: Rusların yüzde 99,9'u her şeyi feda etmeye hazır
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi...
Dünyada üretebilen 4-5 ülke var... Türkiye bir ilki daha başardı
İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelden ekonomiye 750 milyon liralık katkı
Kandil değil İBB! Ekrem İmamoğlu'nun terörist çalışanları: İşte HDPKK'nın CHP'li belediyelerdeki terör kadrosu
Montajı tamamlandı: Milli Muharip Uçak ayağa kalktı
İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!
Metroların beyni olacak! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Dünyanın hizmetine sunacağız
Fransa'da utanç verici manşetler! PKK'lı teröristlerin sözcüsü oldular
Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Başıboş köpek dehşeti: Yolda yürüyen kadına saldırdılar

Başıboş köpek dehşeti: Yolda yürüyen kadına saldırdılar

MHRS randevuları için 2 yeni uygulama başladı

MHRS randevuları için 2 yeni uygulama başladı

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak