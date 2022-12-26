  • USD: 18,66 - 18,70
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çiftin düğün töreni gerçekleşti

İki ay önce Roma'da nikah masasına oturan çift, düğün İstanbul'da düğün yaptı. İpek Filiz Yazıcı'nın gelinliği hayranlarından tam not alırken, ikilinin düğün fotoğrafları da büyük beğeni topladı.

Ekleme: 26.12.2022 - 09:01 Güncelleme: 26.12.2022 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin beğenilen genç kadın oyuncuları arasında yer alan İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile 2 yıl önce aşk yaşamaya başladı.

Aşkları dolu dizgin devam eden çiftin büyük bir hayran kitlesi oluştu. Sık sık sosyal medyada paylaşılan ikili, 2 ay önce Roma'da nikah masasına oturdu.

Düğün yaptılar

Çiftin nikah fotoğrafları uzun süre konuşularak büyük beğeni topladı. İstanbul'da düğün töreni için gün sayan çift, dün yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir düğün yaptı.

Düğün kareleri yoğun ilgi gördü

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift zaman zaman sosyal medya hesaplarında birbirleri ile çekilen kareleri paylaşıyor ve fotoğraflar kısa sürede büyük beğeni topluyor. Düğün töreni öncesinde yapılan hazırlıklara ait her kareyi hayranlarıyla paylaşan Yazıcı, düğün öncesi eşiyle pozlar da verdi.

Gelinliği tam not aldı

Nikahta dantel detaylı bir gelinlik tercih eden Yazıcı'nın, düğünde ise inci ağırlıklı bir model giydiği görüldü. Güzelliği ile adından sıkça söz ettiren İpek Filiz Yazıcı, gelinliği ile de tam not aldı.

İşte düğünden kareler...

Ünlü çiftin düğün töreni gerçekleşti

Ünlü çiftin düğün töreni gerçekleşti
Masada adaylık kavgası büyüdü! CHP'liler anketleri ortaya saçtı: 'Partililer Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyor'
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftirasına sert yanıt! 'Yargı önünde bedelini ödeteceğim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalar...
AK Parti'li Turan'dan İYİ Parti'ye... 'İyi olmak yetmez kötülerden de uzak durmak lazım'
Kabine sonrası çiftçi ve tüketicilere müjde! 'Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabit'
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı!
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım... 'Alem senin aşığın Erzurum'
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
Putin: Rusların yüzde 99,9'u her şeyi feda etmeye hazır
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi...
Dünyada üretebilen 4-5 ülke var... Türkiye bir ilki daha başardı
İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelden ekonomiye 750 milyon liralık katkı
Kandil değil İBB! Ekrem İmamoğlu'nun terörist çalışanları: İşte HDPKK'nın CHP'li belediyelerdeki terör kadrosu
Montajı tamamlandı: Milli Muharip Uçak ayağa kalktı
İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!
Metroların beyni olacak! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Dünyanın hizmetine sunacağız
Fransa'da utanç verici manşetler! PKK'lı teröristlerin sözcüsü oldular
Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Başıboş köpek dehşeti: Yolda yürüyen kadına saldırdılar

Başıboş köpek dehşeti: Yolda yürüyen kadına saldırdılar

MHRS randevuları için 2 yeni uygulama başladı

MHRS randevuları için 2 yeni uygulama başladı

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak