Demet Özdemir: Kendime sabır diliyorum!

Yaklaşık 4 ay önce nikah masasına oturan ve mutlu evlilikleri devam eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden güzel oyuncu; aktif olarak kullandığı Instagram sayfasından yeni fotoğraflarını paylaştı. Peş peşe yayınladığı karelerle kısa sürede büyük ilgi gören ünlü isim, sosyal medyada gündem oldu.

28 Ağustos'ta İstanbul'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı görkemli bir törenle dünyaevine giren emet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz günlerde akşam Salt Kuruçeşme adlı mekandan çıkarken objektiflere takılmıştı. Basın mensuplarına poz veren ikili ardından kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamıştı.



Yeni projeleri hakkında konuşan Özdemir, “Engin Akyürek ile olan dizi projem yakında sete çıkacak. Dijitale yaptığımız dizinin de ikinci sezon onayını aldık. Yakında onun da çekimlerine başlayacağız” demişti.



"GÜZEL BAŞLANGIÇLAR YAPTIK"



Yılbaşı planlarından da bahseden ikili, “İkimizin de işleri çok yoğun. Bu yüzden bu yılbaşını birbirimize ayırdık. Nereye gideceğimiz belli değil daha. Zaten burada olursak sizinle karşılaşacağız” açıklamasını yapmıştı.



"HENÜZ DEĞİL"



Ünlü çift, kısa bir süre sonra hamilelik haberleriyle gündeme gelmişti. Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi ile yıllar sonra sahnelere dönen şarkıcı İzel Çeliköz, sosyal medya hesabından 'Bebek' isimli parçası eşliğinde Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafını yayınlamış ve fotoğrafa “Size gelsin” notunu düşerek, kalp emojisi eklemişti.



Bu paylaşım sonrasında sosyal medyada "Demet hamile mi?" yorumları yapılmış; ancak güzel oyuncu, hakkında çıkan hamilelik iddiasını jest hızıyla yanıtlamıştı. Özdemir, Instagram hesabından, “En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil” açıklamasını yaparak, hamilelik iddialarını yalanlamıştı.



EŞİNİN YANINDA OLMAK İSTEDİ



Geçtiğimiz günlerde ise Oğuzhan Koç'un, yılbaşı gecesinde sahne almak için KKTC ve Azerbaycan’dan gelen 1.5 milyon TL’lik teklifi eşi Demet Özdemir için geri çevirdiği ortaya çıkmıştı. Şarkıcı, 4 Ocak’ta yeni projesi için sete çıkacak oyuncu eşiyle yoğunluk nedeniyle daha az görüşeceklerini düşünerek, sahneye çıkmak yerine; Özdemir'in yanında olmak istemişti. Koç'un, dört günlük Avrupa tatili organize ederek, 2023’e Demet Özdemir’le yurt dışında “Merhaba” diyeceği öğrenilmişti.



ERCİYES'TEN PAYLAŞTI



Tüm bunların ardından Demet Özdemir, Erciyes'e gitti. Orada çektiği yeni karelerini 15.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, gönderisine; "Erciyes... Daha fazlasını paylaşmamak için kendime sabır diliyorum" notunu düştü. Güzel oyuncunun kısa sürede 228 bin beğeni alan fotoğraflarına; "Karlar kraliçesi", "Oğuzhan'la o kadar iyi geldiniz ki birbirinize, bunu gözlerinizden anlayabiliyorum" ve "Çok güzelsin be Demet" gibi 2 bine yakın yorum yapıldı.