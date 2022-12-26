  • USD: 18,66 - 18,70
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Demet Özdemir: Kendime sabır diliyorum!

Yaklaşık 4 ay önce nikah masasına oturan ve mutlu evlilikleri devam eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden güzel oyuncu; aktif olarak kullandığı Instagram sayfasından yeni fotoğraflarını paylaştı. Peş peşe yayınladığı karelerle kısa sürede büyük ilgi gören ünlü isim, sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 26.12.2022 - 09:20 Güncelleme: 26.12.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
28 Ağustos'ta İstanbul'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı görkemli bir törenle dünyaevine giren emet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz günlerde akşam Salt Kuruçeşme adlı mekandan çıkarken objektiflere takılmıştı. Basın mensuplarına poz veren ikili ardından kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamıştı.

Yeni projeleri hakkında konuşan Özdemir, “Engin Akyürek ile olan dizi projem yakında sete çıkacak. Dijitale yaptığımız dizinin de ikinci sezon onayını aldık. Yakında onun da çekimlerine başlayacağız” demişti.

"GÜZEL BAŞLANGIÇLAR YAPTIK"

Yılbaşı planlarından da bahseden ikili, “İkimizin de işleri çok yoğun. Bu yüzden bu yılbaşını birbirimize ayırdık. Nereye gideceğimiz belli değil daha. Zaten burada olursak sizinle karşılaşacağız” açıklamasını yapmıştı.

"HENÜZ DEĞİL"

Ünlü çift, kısa bir süre sonra hamilelik haberleriyle gündeme gelmişti. Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi ile yıllar sonra sahnelere dönen şarkıcı İzel Çeliköz, sosyal medya hesabından 'Bebek' isimli parçası eşliğinde Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafını yayınlamış ve fotoğrafa “Size gelsin” notunu düşerek, kalp emojisi eklemişti.

Bu paylaşım sonrasında sosyal medyada "Demet hamile mi?" yorumları yapılmış; ancak güzel oyuncu, hakkında çıkan hamilelik iddiasını jest hızıyla yanıtlamıştı. Özdemir, Instagram hesabından, “En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil” açıklamasını yaparak, hamilelik iddialarını yalanlamıştı.

EŞİNİN YANINDA OLMAK İSTEDİ

Geçtiğimiz günlerde ise Oğuzhan Koç'un, yılbaşı gecesinde sahne almak için KKTC ve Azerbaycan’dan gelen 1.5 milyon TL’lik teklifi eşi Demet Özdemir için geri çevirdiği ortaya çıkmıştı. Şarkıcı, 4 Ocak’ta yeni projesi için sete çıkacak oyuncu eşiyle yoğunluk nedeniyle daha az görüşeceklerini düşünerek, sahneye çıkmak yerine; Özdemir'in yanında olmak istemişti. Koç'un, dört günlük Avrupa tatili organize ederek, 2023’e Demet Özdemir’le yurt dışında “Merhaba” diyeceği öğrenilmişti.

ERCİYES'TEN PAYLAŞTI

Tüm bunların ardından Demet Özdemir, Erciyes'e gitti. Orada çektiği yeni karelerini 15.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, gönderisine; "Erciyes... Daha fazlasını paylaşmamak için kendime sabır diliyorum" notunu düştü. Güzel oyuncunun kısa sürede 228 bin beğeni alan fotoğraflarına; "Karlar kraliçesi", "Oğuzhan'la o kadar iyi geldiniz ki birbirinize, bunu gözlerinizden anlayabiliyorum" ve "Çok güzelsin be Demet" gibi 2 bine yakın yorum yapıldı.
Masada adaylık kavgası büyüdü! CHP'liler anketleri ortaya saçtı: 'Partililer Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyor'
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftirasına sert yanıt! 'Yargı önünde bedelini ödeteceğim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalar...
AK Parti'li Turan'dan İYİ Parti'ye... 'İyi olmak yetmez kötülerden de uzak durmak lazım'
Kabine sonrası çiftçi ve tüketicilere müjde! 'Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabit'
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı!
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım... 'Alem senin aşığın Erzurum'
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
Putin: Rusların yüzde 99,9'u her şeyi feda etmeye hazır
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi...
Dünyada üretebilen 4-5 ülke var... Türkiye bir ilki daha başardı
İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelden ekonomiye 750 milyon liralık katkı
Kandil değil İBB! Ekrem İmamoğlu'nun terörist çalışanları: İşte HDPKK'nın CHP'li belediyelerdeki terör kadrosu
Montajı tamamlandı: Milli Muharip Uçak ayağa kalktı
İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!
Metroların beyni olacak! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Dünyanın hizmetine sunacağız
Fransa'da utanç verici manşetler! PKK'lı teröristlerin sözcüsü oldular
Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Başıboş köpek dehşeti: Yolda yürüyen kadına saldırdılar

Başıboş köpek dehşeti: Yolda yürüyen kadına saldırdılar

MHRS randevuları için 2 yeni uygulama başladı

MHRS randevuları için 2 yeni uygulama başladı

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak