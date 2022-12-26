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Burcu Binici'den boşanma açıklaması

Oyuncu Burcu Binici ve müzisyen Tankurt Manas, eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Son olarak ikilinin aldatma iddiaları sonrası boşanma kararı aldığı öğrenilmişti. Önceki gün Kadıköy'de görüntülenen Burcu Binici, "İyi bir sürecin içinde değilim" dedi. Ünlü oyuncunun evlilik yüzüğünü çıkarması dikkat çekti.

Ekleme: 26.12.2022 - 08:57 Güncelleme: 26.12.2022 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz temmuz ayında yeni bir aşka yelken açan Burcu Binici ile müzisyen Tankurt Manas, eylül ayında nikâh masasına oturmuştu. Güzel haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu, gönderisine, 'Sıfır şaka' notunu düşmüştü. Binici'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum almıştı. Pınar Aylin, Saadet Özsırkıntı, Yeliz Şar, Gökçe Akyıldız, Ekin Türkmen, Bahar Süer ve Selen Öztürk gibi birçok ünlü isim de çifti tebrik etmişti.

FOTOĞRAFLARI SİLDİLER!

Sessiz sedasız evlenen ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda şaşırtan hamleler gelmişti. Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırmıştı. Bu gelişme sonrası, ikilinin hayranları 'Ünlü çift ayrıldı mı?' sorusuna yanıt aranmaya başlamıştı.

"FEVRİ DAVRANDIK"

Gündem olan konuyla ilgili ilk açıklama güzel oyuncudan gelmişti: Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya bulmak, almak da strese soktu bizi. Bir de üstüne ev sahibi kandırdı. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız.

'EŞİNİN MESAJLARINI YAKALADI' İDDİASI!

Son olarak Burcu Binici'nin, rapçi eşinin mesajlaşmalarını yakaladığı iddia edildi. Manas'ın, Binici'yle evlendiği ilk günden beri Gamze adında kadınla görüştüğü de konuşuluyor. Durum karşısında şoke olan Binici, iddiaya göre Manas ile evleri ayırdı. Araya ikilinin dostları girmesine rağmen Binici'nin barışmayı kabul etmediği ve boşanma davasını açacağı söyleniyor.

BOŞANMA HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

"Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde ‘Meltem’ karakterini hayat veren Burcu Binici, boşanma hakkında ilk kez konuştu. Önceki gün Kadıköy Kirpi’de görüntülenen Binici, boşanma ve dolandırılma iddialarının sorulması üzerine “Şu ana kadar sizi hiç geri çevirmedim. İyi bir sürecin içinde değilim. Konuşmasam, hiçbir şey söylemesem. Bana biraz zaman verirseniz. İyi değilim. Konuşmak istemiyorum. Olay yargıya intikal etti” diye konuştu.

YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI!

Boşanma aşamasında olan Burcu Binici’nin parmağındaki evlilik yüzüğünü çıkardığı görüldü.
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