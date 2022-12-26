  • USD: 18,66 - 18,70
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bülent Ersoy’dan Aleyna Tilki’ye övgüler yağdı!

Bülent Ersoy'un sahneye çıktığı mekana Aleyna Tilki de annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile birlikte gitti. Ersoy'un sahneye davet ettiği Tilki, Sen Affetsen Ben Affetmem ve Dipsiz Kuyum şarkılarını söyledi. Diva, elini öpüp kendisine saygıda kusur etmeyen genç popçuyu "Aferin kızım, çok güzel okudun şarkıları" diye övdü

Ekleme: 26.12.2022 - 10:55 Güncelleme: 26.12.2022 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy Maslak'ta bir mekanda sahneye çıktı. Telefonlarıyla Diva'yı görüntülemek için yarışan binlerce hayranının büyük tezahüratlarıyla sahneye çıkan sanatçı, performansı ile büyüledi.

Gecede yeşil renkli bir elbise giyen Ersoy'a sevenleri "Zümrüt gibisin Diva", "Paha biçilmezsin" gibi iltifatlarda bulundu. Gazetecilerle konuşan sanatçı, imza aşamasında olan hayatını konu olacak belgeseli hakkında da soruları yanıtladı. Ersoy, kendisini hangi oyuncunun oynayacağına karar vereceğini, belgeselinde rol alacak diğer oyuncularla ilgili de fikrinin önemli olacağını söyledi.

'ALEYNA ÇOK GÜZEL OKUDUN'

Ersoy'u dinleyenler arasında Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel, kız kardeşi Ayça Tilki de vardı. Diva, ses tellerinden dolayı tedavi olan Aleyna Tilki'yi sahneye davet etti.

Tilki, 'Sen Affetsen Ben Affetmem', 'Dipsiz Kuyum' gibi şarkıları söyledi. Tilki'nin performansını çok beğenen sanatçı, "Çok güzel okudun, aferin" dedi. Aleyna ise bu övgüler karşısında Ersoy'a teşekkür ederek "Şu an çok heyecanlıyım ve sahnenizde olmak benim için büyük onur ve gurur oldu. Ses tellerimde sıkıntı var ama okumaya çalıştım" dedi. Ardından Aleyna, Diva'nın elini öptü.

Bülent Ersoy’dan Aleyna Tilki’ye övgüler yağdı!







Masada adaylık kavgası büyüdü! CHP'liler anketleri ortaya saçtı: 'Partililer Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyor'
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftirasına sert yanıt! 'Yargı önünde bedelini ödeteceğim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalar...
AK Parti'li Turan'dan İYİ Parti'ye... 'İyi olmak yetmez kötülerden de uzak durmak lazım'
Kabine sonrası çiftçi ve tüketicilere müjde! 'Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabit'
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı!
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım... 'Alem senin aşığın Erzurum'
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
Putin: Rusların yüzde 99,9'u her şeyi feda etmeye hazır
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi...
Dünyada üretebilen 4-5 ülke var... Türkiye bir ilki daha başardı
İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelden ekonomiye 750 milyon liralık katkı
Kandil değil İBB! Ekrem İmamoğlu'nun terörist çalışanları: İşte HDPKK'nın CHP'li belediyelerdeki terör kadrosu
Montajı tamamlandı: Milli Muharip Uçak ayağa kalktı
İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!
Metroların beyni olacak! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Dünyanın hizmetine sunacağız
Fransa'da utanç verici manşetler! PKK'lı teröristlerin sözcüsü oldular
Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Başıboş köpek dehşeti: Yolda yürüyen kadına saldırdılar

Başıboş köpek dehşeti: Yolda yürüyen kadına saldırdılar

MHRS randevuları için 2 yeni uygulama başladı

MHRS randevuları için 2 yeni uygulama başladı

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak