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'Avatar’a sesleniyorum! Akıllı olsunlar'

Prestij Müzik şirketinin 1990’lı yıllardaki kuruluş hikayesini anlatan, 3 Şubat’ta vizyona girecek 'Prestij Meselesi'nin oyuncuları, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı filmin fragmanını ilk kez hep birlikte Beyoğlu'nda bir mekanda izledi. Gösterim sonrası kameraların karşısına geçen oyuncular, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eser Yenenler, ABD yapımı bilimkurgu serisi 'Avatar'a gönderme yaptı.

Ekleme: 26.12.2022 - 01:19 Güncelleme: 26.12.2022 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
Prestij Meselesi'nin yönetmeni ve o dönemi yaşayanlardan biri olan Mahsun Kırmızıgül, “Bu bir gerçek umut hikayesi. İlk yola çıktığımızda çok umutluyduk. Hepimizin hayatları farklı olsa da başarıya giden yol aynıdır. O dönemde iyi bir ekiptik, bugün de iyi bir ekibiz. Herkes çok inandı bu işe. Benim yıllardır hayalimdi zaten bu işi çekmek, en sonunda başardık. Bugün fragmanı izledik. Daha iki gün önce filmi bitirdik' dedi.

'Avatar’a sesleniyorum! Akıllı olsunlar'

'O YILLARA GİTTİM, GÖZLERİM DOLDU'

Kırmızıgül, çekim sürecinde duygusal anlar yaşadığını anlattı: Bu hikâyeyi tam olarak kimse bilmiyor, ilk yola çıkışın hikayesi. Benim için özel bir film. Her sete gittiğimde Engin ile Mahmut'u yan yana görünce gözlerim doldu. Mahmut'un filmde olması, Mahmut'un filmde oğlunun olması, onun yanında kamera arkasında her Engin'i gördüğümde o yıllara gittim geldim. Filmin montajında birçok kez gözlerim doldu. Çok güzel günlerdi. Hilmi abi kendine münhasır bir insandı. Medya planlamacısı, yıldız avcısıydı. Umarım bizi bir yerlerden izliyordur” şeklinde konuştu.

'Avatar’a sesleniyorum! Akıllı olsunlar'

'İNANILMAZ BİR GİŞE REKORU GELEBİLİR'

Gişede umutlu olduğunu belirten sanatçı, 'Bu sadece benim için değil. Sevgili Özcan Deniz, Haluk Levent için de öyle. Üçümüzün toplam albüm tirajını size söylemeyeyim, inanılmaz rakamlar. Bizim albümlerimizi alan, bizim şarkılarımızla büyüyen inanılmaz bir nesil var. Bunları yüzde 10'u filme gelirse hiç ummadığımız, inanılmaz bir gişe rekoru gelebilir” ifadelerini kullandı.

'Avatar’a sesleniyorum! Akıllı olsunlar'

'16 YIL MÜZİĞİ SİNEMA İÇİN BIRAKTIM'

Kırmızıgül, pandemi sonrası sinema salonlarının zor günler geçirdiği ve bazı yapımların dijital platformlara satılmasıyla alakalı soruya, “16 yıl müziği sinema için bıraktım. Dijitalde olan bütün starlar bu filme gelecekler, bizi izleyecekler. Onlar da bize yalnız bırakmayacaklar” cevabını verdi.

'Avatar’a sesleniyorum! Akıllı olsunlar'

'KİM OLDUĞUNU ESAS O ZAMAN ÖĞRENDİM'

Filmde Hilmi Topaloğlu'nu canlandıran Engin Hepileri, 'İzlediğimiz 120 saniye bile çok çok etkileyiciydi. O dönemi biraz hatırlıyorum, rahmetli Hilmi abiyi de hatırlıyorum. Senaryoyu okuduktan sonra Hilmi Topaloğlu'nun kim olduğunu esas o zaman öğrendim. Gerçekten Türkiye'deki müzik piyasasına damga vurmuş önemli birisi. Fiziksel anlamda ona benzememin yanı sıra ruhen de ona benzemek beni çok heyecanlandırdı. Umarım ona layık bir iş olmuştur' açıklamasını yaptı.

'Avatar’a sesleniyorum! Akıllı olsunlar'

'HAYAL ETTİĞİMDEN ÇOK DAHA GÜZEL'

'Semiha' karakterine hayat veren Aslı Güner, 'Filmin birden çok izleneceğine inanıyorum. Çünkü sinemasal anlamda seyirciyi üç boyutlu gibi bir dünyanın içerisine sokuyor. Müzikler, görseller şahane. Hayal ettiğimden çok daha güzel olmuş' yorumunda bulundu.

'Avatar’a sesleniyorum! Akıllı olsunlar'

'ONLARIN AVATAR'I VARSA, BİZİM DE PRESTİJ MESELESİ FİLMİMİZ VAR'

Burhan Aydemir'i canlandıran Eser Yenenler, dünyaca ünlü Hollywood yapımı Avatar'a göndermede bulundu: Buradan Avatar'a seslenmek istiyorum. Akıllı olsunlar. Onların Avatar'ı varsa bizim de Prestij Meselesi filmimiz var. Çekerken bazen sahnelerin içinde kayboldum, ne yaptığımızın farkında olmadım. Parçaların birleşmiş halini görünce çok büyük bir filmin içinde olduğumu fark ettim. Eğer olmasaydım çok kıskanır, 'Beni de alsalar' derdim. Oyuncu egosunda biraz o vardır. İzlerken içinde olduğum için çok gurur duydum. Mahsun abi helal olsun.

'Avatar’a sesleniyorum! Akıllı olsunlar'

'BABAMA TEŞEKKÜR EDERİM'

Prestij Meselesi filminde Mahsun Kırmızıgül'ün hayatını oğlu oynadı. Farklı bir deneyim yaşadığını belirten Mahmut Kırmızıgül, 'Benim için babamı oynamak, o döneme tekrardan geri gitmek çok farklıydı. Kimseyi nasip olmayacak bir durum. Yeri geldi düştüm, yeri geldi yükseldim, sağ olsunlar hepsi yanımdaydı. Babama ayrıca teşekkür ederim, bana bu fırsatı verdi. Babama dışarıdan bir gözle bakmak zorunda olduğum bir işti. Benziyoruz ama onun ruhunu da yaşamalıydım. Çok zor şartlar altında buraya gelmiş, onu tekrar hissettim” dedi.
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