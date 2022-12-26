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Acun Ilıcalı katılan iki ismi açıkladı!

Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Survivor'un 2023 sezonu için nefesler tutuldu. Survivor 2023'ün yarışmacıları açıklanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan'ın ardından iki ismi daha duyurdu.

Ekleme: 26.12.2022 - 01:08 Güncelleme: 26.12.2022 - 01:14 / Editör: Ozge Selin
Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2023 için yeni sezon startını geçtiğimiz haftalarda verdi. Ilıcalı, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söyledi.

'AKLIN ÖN PLANDA OLDUĞU YENİ BİR SURVİVOR GELİYOR'

Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.

Acun Ilıcalı katılan iki ismi açıkladı!

İLK İSİM BERDAN MARDİNİ

Acun Ilıcalı, merakla beklenen yapımın ilk yarışmacısını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İlk sürpriz, son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Berdan Mardini olmuştu.

Acun Ilıcalı katılan iki ismi açıkladı!

İKİNCİ SÜRPRİZ ÜMİT ERDİM

Berdan Mardini'nin ardından 'Survivor 2023' kadrosunda yer alan ikinci isim de belli olmuştu. Ilıcalı, 'Var mısın Arif' karakterini canlandırdığı 'Hayat Bilgisi' dizisiyle yıldızı parlayan, daha sonra verdiği kilolarla gündem olan Ümit Erdim'in de Survivor'da mücadele edeceğini açıklamıştı.

Acun Ilıcalı katılan iki ismi açıkladı!

MURAT EKEN DE KADRODA

Instagram hesabından bir paylaşımda daha bulunan başarılı televizyoncu, oyuncu Murat Eken'in, Survivor 2023 kadrosunda olduğunu duyurmuştu. Acun Ilıcalı, 'Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim' mesajını yazmıştı.

Acun Ilıcalı katılan iki ismi açıkladı!

YUSUF GÜNEY, SURVIVOR'A GİDİYOR

Şarkıcı Berdan Mardini, 'Hayat Bilgisi' dizisiyle şöhreti yakalan Ümit Erdim ve 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncusu Murat Eken'in ardından Survivor 2023 kadrosundan bir isim daha netleşmişti. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Yusuf Güney'in, yeni sezonda yarışmada mücadele edeceğini açıklamış ve 38 yaşındaki şarkıcıya başarılar dilemişti.

Acun Ilıcalı katılan iki ismi açıkladı!

ÜÇ SÜRPRİZ DAHA!

Geçtiğimiz gün ise Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, eski manken Seçkin Piriler ve genç oyuncu Cansu Tuman, 'Survivor 2023' kadrosuna dahil olmuştu. Acun Ilıcalı, yeni yarışmacılara Instagram hesabından başarılar dilemişti.

Acun Ilıcalı katılan iki ismi açıkladı!

6 SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Önceki gün ise sosyal medya fenomenleri Alper Rende, Elanur Pat, Chaby Han, Halil İbrahim Göker, Kürşat Juan ve Buse Plan'ın yarışmaya dahil olduklarını açıklayan ünlü isim; 'Survivor 2023 kadrosuna dahil oldular, hepsine başarılar dilerim' ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı katılan iki ismi açıkladı!

İKİ SPORCU KATILDI

Survivor kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı son paylaşımında Survivor'a katılan 2 ismi daha açıkladı. Ilıcalı paylaşımı sonrası basketbolcu Aysu Keskin ve Ampute Futbol Milli Takımı'nda yer alan Barış Telli'nin de Survivor kadrosunda yer alacağı ortaya çıktı.

İki sporcu da sosyal medya hesaplarından 'Yakında görüşürüz' mesajı verdi.

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