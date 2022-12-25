Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ilişkilerini sürdürmeye devam ediyorlar. Daha önce ayrıldıkları öne sürülen çiftten Kaan Yıldırım, bu haberlere sinirlenmiş ve sosyal medyada şu açıklamada bulunmuştu:"Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi."Aşklarını mutlu bir şekilde sürdürmeye devam eden çiftten Pınar Deniz, son paylaşımı ile dikkat çekti. Deniz, sevgilisi ile çekildikleri fotoğrafına, "Sevgilim! Ne güzel şey seninle olmak. Nice yaşlarımız olsun beraber" notunu ekledi.