  • USD: 18,66 - 18,69
  • EURO: 19,80 - 19,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrılık dedikodularına inat, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyorlar. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan çiftten Pınar Deniz, son paylaşımında sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilgili oldukça romantik ifadeler kullandı. Denizîn paylaşımı sosyal medyada ilgi topladı.

Ekleme: 25.12.2022 - 09:51 Güncelleme: 25.12.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ilişkilerini sürdürmeye devam ediyorlar. Daha önce ayrıldıkları öne sürülen çiftten Kaan Yıldırım, bu haberlere sinirlenmiş ve sosyal medyada şu açıklamada bulunmuştu:

"Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi."

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM'DAN AŞK DOLU PAYLAŞIM

Aşklarını mutlu bir şekilde sürdürmeye devam eden çiftten Pınar Deniz, son paylaşımı ile dikkat çekti. Deniz, sevgilisi ile çekildikleri fotoğrafına, "Sevgilim! Ne güzel şey seninle olmak. Nice yaşlarımız olsun beraber" notunu ekledi.

Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yılın son toplantısını bugün yapacak! Ana gündem EYT...
Beklenen müjde öncesi Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım!
Paris saldırganı yeniden gözaltında! Yabancı nefretini itiraf etti!
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak aday!
Muharrem İnce'den 6'lı masaya gönderme... '3 ayda lekeleniyorsa zaten lekeli aday bulmuşsun demektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da gençlerle buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl ile olan anısını anlattı: 'Ayasofya açılacak' diyen üstadın o inancını yaşamak nasip oldu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası finalinde yaşananları anlattı: Macron'a üzülme dedim
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması... 'Yaş konusu ihtimal dahilinde'
Organize suç örgütü lideri Kurtuluş ve yöneticisi Camgöz Türkiye'ye iade edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da hasta ziyareti...
Bakan Akar: Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı!
Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede
Süleyman Soylu'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Besle kargayı oysun gözünü
AK Partili Alpay Özalan: “Meral Akşener, gelmiş geçmiş en büyük kadın düşmanı”
MSB paylaştı: Kahraman komandolardan soğuk kış gecesinde yürek ısıtan türkü
Sevigen’den flaş iddia: HDP’Lİ isimler DEVA Partisi’nden aday olacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Enerjide yeni müjde yarın; Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklıyor
Fransa'daki olaylar İngiltere'ye de sıçradı: PKK yandaşları bu kez Londra'yı karıştırdı
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 22 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 22 il için kar yağışı uyarısı

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak

Üniversiteli öğrenciler yaptı: Altı ayda bitirdiler Türkiye'nin her ilinden talep yağacak

MHRS randevuları için 2 yeni uygulama başladı

MHRS randevuları için 2 yeni uygulama başladı

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

İstanbul'un gizli sarayı ortaya çıktı: Kimse yerini bilmiyordu duyan akın edecek

İstanbul'un gizli sarayı ortaya çıktı: Kimse yerini bilmiyordu duyan akın edecek