İlk mesleği duyanları şaşırtıyor!

Birce Akalay son dönemde aldığı ödüller ile sıklıkla gündem oluyor. Netflix için yaptığı iki dizi projesi ile son döneme damga vuran Birce Akalay, geçmişte oyunculuk dışında başka bir meslek daha yapan ünlü oyuncu, bu işini ne kadar özlediğini dile getirdi. İşte Birce Akalay'ın ilk işi!

Birce Akalay son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Netflix dizileri Kuş Uçuşu ile Mezarlık projelerinde gösterdiği performans ile oldukça beğeni toplayan Birce Akalay, son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü'nden "En İyi Oyuncu" ödülünü almıştı.



BİRCE AKALAY'IN İLK MESLEĞİ DUYANLARI ŞAŞIRTIYOR



Ancak Birce Akalay'ın yaptığı ilk iş başka çıktı. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Birce Akalay, bir dönem okulu Haliç Üniversitesi Konservatuvar'ın hocalık yapmıştı.



Öğretim Görevlisi olarak çalışan Akalay, "Öğretim görevlisi olduğum yılları özlüyorum" dedi.