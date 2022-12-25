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Eski sevgilisi de kendisi kadar ünlü çıktı!

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir, son dönemin en popüler dizi oyuncularından birisi oldu. Mert Ramazan Demir aşk hayatı ile de merak ediliyor. Genç oyuncunun kendisi gibi popüler olan ünlü bir isim ile daha önce de sevgili oldukları ortaya çıktı.

Ekleme: 25.12.2022 - 15:29 Güncelleme: 25.12.2022 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Yalı Çapkını dizisinde oynadığı Ferit rolü ile son dönemin en popüler dizi oyuncularından olan Mert Ramazan Demir, özel hayatı ile gündeme gelmeye başladı.

Mert Ramazan Demir'in, kendisi gibi ünlü bir isim ile daha önce sevgili oldukları öğrenildi.

Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisinin bir dönem şarkıcılık da yaptığı hatta Kadir Doğulu ile bir yaz dizisinde de başrol olduğu ortaya çıktı.

İşte Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi Serra Arıtürk...

Eski sevgilisi de kendisi kadar ünlü çıktı!
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