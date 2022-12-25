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Ayça Ayşin Turan'dan Murat Boz açıklaması!

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un aşk yaşamaya başladıkları öne sürülmüştü. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü için de adı geçen Ayça Ayşin Turan'ın bu teklifi reddettiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Ekleme: 25.12.2022 - 10:13 Güncelleme: 25.12.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Ayça Ayçin Turan hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Bağlı olduğu menajerlik ajansından çıkarken görüntülenen Ayça Ayşin Turan hakkında, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde yer almayı Murat Boz jüri üyesi olduğu için reddetti haberleri çıkmıştı. "Şimdi provaya gidiyorum" diyen Turan, "Benim programımla, takvimimle alakalı bir şey vardı, onu uyduramamıştık ama sonra uydurduk. Katıldık, o arada siz yazmışsınız" açıklamasında bulundu.

MURAT BOZ İLE AYÇA AYŞİN TURAN AŞK MI YAŞIYORLAR?

Ayça Ayşin Turan, Murat Boz ile aşk yaşadıkları iddiaları için ise, "Ben size sorayım, siz yazıp çiziyorsunuz" dedi. Muhabirler ise, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" cevabını verdi.

Bunun üzerine Turan, "Öyle bir şey yok arkadaşlar" açıklamasını yaptı.
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