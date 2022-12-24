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Şeyma Subaşı yüzüğüyle şov yaptı!

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, üç milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı video ile tektaşını gözler önüne serdi. Fenomenin yüzüğünü gören sosyal medya kullanıcıları, "Meedo paraya kıymış" yorumunda bulundu.

Ekleme: 24.12.2022 - 21:03 Güncelleme: 24.12.2022 - 21:05 / Editör: Ozge Selin
Mohammed Alsaloussi ile kısa süreli bir ayrılık sürecinin ardından "Aşk yeniden" diyen Şeyma Subaşı, şimdilerde Mısırlı sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor. Düğünüyle ilgili konuşan ünlü isim, "Mayıs ayında evleneceğiz. Düğün yerini söylemeyeyim şimdi ama Türkiye’de olmayacak. Düğünüm güzel bir yerde olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Her fırsatta Meedo'ya aşkını dile getiren Subaşı'nın, sevgilisiyle fotoğrafını gelinlikli kadın emojisi ve “Karın olmak için sabırsızlanıyorum” notuyla yayınlaması dikkat çekmişti.

DÜĞÜN DAVETİYESİNİ PAYLAŞTI

Kısa süre sonra fenomenden düğün davetiyesi sürprizi de gelmişti. "Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Bazen de onları paylaşırım. Her neyse ben çok heyecanlıyım" diyerek evleneceğini duyurmuştu.

TEKTAŞINI BÖYLE GÖSTERDİ

Sosyal medya fenomeni, bu kez de yüzüğü ile adından söz ettirmeyi başardı. Kızı Melisa Ilıcalı ile önceki gün Arnavutköy’deki bir seramik atölyesine giden Subaşı, burada bardak ve tabak boyadı. O sırada çektiği videoyu da Instagrasm hesabından paylaştı. 32 yaşındaki fenomenin paylaşımda en çok dikkat çeken tektaş pırlantası oldu.

Şeyma Subaşı yüzüğüyle şov yaptı!

"MEEDO PARAYA KIYMIŞ"

Tektaşını belirgin bir şekilde belli olan Şeyma Subaşı hakkında sosyal medyada "Meedo paraya kıymış" yorumları yapıldı.

"BENİ AİLEMDEN İSTEDİ"

Öte yandan Subaşı, geçtiğimiz yıl ayrılmadan öne Alsalouissi ile yaptıkları evlilik hazırlığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bodrum'da tatili yaptıklarını belirten Şeyma, anne ve babasının Alsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söylemişti. "İsteme oldu aslında. Meedo beni ailemden istedi" diyen Subaşı, Bodrum'da daha fazla yakınlaştıklarını ifade etmişti.

Esprili bir dille, "Herkes evlilik ne zaman diye soruyor. Evlilik kadar kafanıza taş düşsün" şeklinde konuşan Subaşı, "Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?" diyerek, evliliğe bu kadar anlam yüklemenin mantıklı olmadığını ima etmişti.
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