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Özür diledi

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözlerinin ardından eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Selen Görgüzel, özür diledi.

Ekleme: 24.12.2022 - 15:47 Güncelleme: 24.12.2022 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
Hamdi Alkan ile geçtiğimiz aylarda evliliğini bitiren Selen Görgüzel, açıklamaları ile gündeme gelmeyen devam ediyor. Selen Görgüzel, 'Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz?' sorusuna 'Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir ama yapamazsa gururu kırılır. Kendiliğinden bir şey yapmak ister, yapamaz üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine' yanıtını vermişti. Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yayınlayan Görgüzel, özür diledi.

Görgüzel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan tüm emekçi kardeşlerimden, büyüklerimden, dostlarım ve arkadaşlarımdan özür dilerim. Maalesef yanlış anlaşıldım. Açıklamam asla sizi rencide etmek amaçlı değil, aksine hayat şartlarının ne kadar zor olduğunun altını çizmek amaçlı yapılmış bir söylemdi. Bizlerin icra ettiği meslek gereği yapmamız gereken harcamalar, yatırımlar, bulunmamız gereken ortamlar için belli kazanç grubu insanlar bile zorlanırken benim mücadelem için de o şartlarda yanımda olacak kişi üzülebilir, kendini kötü hissedebilir demek istemiştim. Takdir sizin.'

Özür diledi
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