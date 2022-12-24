Mehmet Şef sitem etti!

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye 2022'de büyük finale sayılı günler kaldı. Kıvanç Karadeniz, Metin Yavuz, Ayaz Abdurrahman Geçer, Tolga Şener, Görkem Ünal ve Burak Kaya, şampiyonluk için mücadele ediyor.Yarışmacılar, 22 Aralık Perşembe akşamı ekranlara gelen ödül oyunu için mücadele etti. Jüri üyeleri, oyun öncesinde yarışmacılarla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Bu sırada Mehmet Şef'in itirafı eğlenceli anlara sahne oldu.'İKİ KİŞİ MÜZİK GRUBU MU OLUR?'Arkadaşının İngiltere'ye gitmesi nedeniyle müzik gruplarının dağıldığını belirten MasterChef Tolga, elektronik gitar çaldığını, eskiden back vocal yaptığını, hâlâ evde müzik yaptığını söyledi: Buradan çıkayım, biraz kafam rahatlayınca tekrar devem edeceğim. O zaman yayınlamaya başlarım. Somer Şef ise 'İki kişi müzik grubu mu olur' diyerek, Tolga'ya takılmadan edemedi.'BEN ARABESKÇİYİM'Danilo Zanna, biraz piyano ve gitar çalabildiğini söyledi. Diğer şefler, Ayaz'ın Danilo'ya vokal yapabileceğini söylediler. MasterChef Yaz ise 'Ben arabeskçiyim ama size ayak uydururum' yanıtını verdi.'SOMER ŞEF'İ TAKİP EDİYOR, BENİ ETMİYOR'Mehmet Yalçınkaya, 'En sevdiğim sanatçılardan bir tanesi Somer Şef'i takip ediyor, beni etmiyor' dedi. Bu sözler üzerine hem stüdyoda bulunanlar hem de ekranları başındaki izleyiciler söz konusu sanatçının kim olduğunu merak etti.'SİTEMLERİMİ İLETİYORUM'Mehmet Şef, 'Ben onu her gün dinliyorum, o beni takip etmiyor; Melek Mosso. Sitemlerimi iletiyorum buradan. Somer Şef belki de dinlemiyor ama onu takip ediyor, gördüm' diyerek, ünlü şarkıcıya yönelik esprili bir açıklamaya imza attı.