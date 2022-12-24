Küslük nedenleri ortaya çıktı!

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Kavak Yelleri dizisinde Aslı karakterini canlandıran Pelin Karahan ile Mine'ye hayat veren Aslı Enver'in neden küs olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Dizide iki yakın arkadaşı canlandırmış olan Pelin Karahan ile Aslı Enver, sosyal medyada da birbirlerini takip etmiyorlar. Konuya ilişkin Enver ve Karahan'dan açıklama gelmedi.

2007-2011 yılları arasında ekrana getirilen Kavak Yelleri'nde araları yıllar sonra düzelen ve iki sıkı dost olan genç kızlara hayat veren Pelin Karahan ile Aslı Enver'in diziden sonra arkadaşlıkları bitti. Sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyen Aslı Enver ile Pelin Karahan'ın bu hareketi küs iddialarını güçlendirdi.



Son olarak 2020 yılında paylaşım yapan ikilinin arasının para nedeniyle açıldığı ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Pelin Karahan 2020 yılında bir markayla 1 milyon TL karşılığında reklam anlaşması yapmak üzereydi. Ancak son dakika değişikliği ile marka, Aslı Enver ile el sıkıştı. Bunun üzerine Pelin Karahan, eski rol arkadaşı Aslı Enver'in arkasından kulis yaptığını düşünerek bağlarını kopardı.



İşin aslı ise marka Aslı Enver'i daha popüler olduğu için tercih etmiş. Aslı Enver de kendisine düşman olan Pelin Karahan'ın dargınlığının nedenini sormadı. Eski rol arkadaşı ile bağları kopardı.