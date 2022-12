Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşine romantik yorum!

Altı yıl önce dünyaevine giren magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, yedi ay önce oğulları Kurt Efe'ye kavuşmuştu. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.Şimdilerde ailesi ile İtalya'da tatil yapan Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile yeni bir fotoğrafını 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlamıştı. Hayranları, yakışıklı oyuncuya; "Abi bu kadar mükemmel olmak zorunda değilsin be, haksızlık bu", "Baba oğul çok tatlılar ya" ve "Babalık çok yakıştı sana Kıvanç bey" gibi yorumlar yapmıştı."DURMADAN SENİ KONUŞABİLİRİM"Başak Dizer, son olarak eşine verdiği pozları "Milan'da bir gece" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Dizer'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Tatlıtuğ'un yaptığı yorum dikkat çekti. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren oyuncu, paylaşıma sessiz kalamayarak "Durmadan seni konuşabilirim" dedi. Tatlıtuğ'un yorumu da binlerce beğeni aldı.KURT EFE İÇİN DÖVME YAPTIRDIGeçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinden yakışıklı oyuncunun dövmeleri dikkat çekmişti. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan ünlü ismin, Kurt Efe’nin doğduğu gün oğlunun elini tutarken çektirdiği fotoğrafı koluna dövdürdüğü görülmüştü."İKİ İSMİN DE BİZİM İÇİN ANLAMI VAR"Kurt Efe ismi sosyal medyada da gündem olmuştu. Bu konu hakkında ise ünlü oyuncu şöyle konuşmuştu:Eşim Başak zaten açıklama yapmıştı. Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun .