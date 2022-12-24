Hadise, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı...

İş insanı Mehmet Dinçerler ile olaylı boşanmasıyla adından söz ettiren şarkıcı Hadise, yeğeni Melik Hamza ile çekilen bir fotoğraftını aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan'da sessiz sedasız dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini, 30 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen 37 yaşındaki şarkıcı, 14.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından kardeşi Murat Açıkgöz'ün oğlu Melik Hamza ile çekilen bir karesini paylaştı.'Melik Hamza'nın teyzesi olmak en güzel duygu' mesajını yazan ünlü isim, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.