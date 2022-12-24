YouTube'da yayın hayatına 5 yılın ardından devam eden Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacıları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının dikkat çeken gelin adaylarından olan ve Tolga ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Aybüke'nin eski hali ortaya çıktı. Görenleri şaşkına çeviren Aybüke hakkında "estetik harikası çıktı" gibi yorumlar yapıldı. Aybüke, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü büyük bi ilgiyle takip ediliyor. Yeni yüzler ile yoluna devam eden Kısmetse Olur Gücü programındaki adaylar da izleyici tarafından yakından takip edilmeye başlandı.En dikkat çeken isimlerden olan Aybüke'nin estetiksiz fotoğrafları bir sosyal medya hesabı tarafından yayınlandı. Aybüke'nin estetiksiz hali takipçilerini şoke etti. Fenomen gelin adayının o hallerine 'Estetik harikası çıktı' ve 'Hepimizi kandırdın' gibi yorumlarda bulundu.İşte Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali;