Caner Erdeniz: Bana göre değil

Oyuncu Müge Boz (38) ile mutlu bir evlilik sürdüren, Vina adında bir kızı olan basketbolcu Caner Erdeniz (35), önceki gün Etiler'de motosiklet üzerinde objektiflere yansıdı.

Yakın bir arkadaşının motoruna taktığı rüzgar kesiciyi deneyen Caner Erdeniz, 'Arkadaşım rüzgar gelmemesi için taktırmış, benim de denememi istedi. Bana göre değil' diye konuştu.Yılbaşı tatili sorulan basketbolcu,' Pelin Akil ve Anıl'larla beraber bir program yapacağız' dedi. Rotaları sorulan Erdeniz, 'Çocuklara uygun bir yer olacak. Büyük ihtimalle Disneyland olacak' şeklinde konuştu.