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Armağan Çağlayan'dan haber var

Kısa bir süre önce kanser teşhisi konulan Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son sağlık durumuna ilişin bilgi verdi. Çektiği videolar ile adından söz ettiren Armağan Çağlayan, bu süreçte artık YouTube kanalı için program yapmayacağını açıkladı.

Ekleme: 24.12.2022 - 23:54 Güncelleme: 24.12.2022 - 23:55 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalanan ve geçirdiği operasyonun ardından yoğun bir süreç geçiren Armağan Çağlayan, iş temposunu azaltma kararı aldı. Armağan Çağlayan, doktorunun tavsiyesi ile YouTube kanalına veda etme kararı aldı.

Instagram hesabından YouTube kanalı için yaptığı son çekimdeki kareleri paylaşan Armağan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: "Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz şubat ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube'a veda zamanı... Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi... Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz... Bir gün başka mecralarda, başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle... Her şey için çok teşekkürler... Minnettarız."
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