Yeni yarışmacılar belli oldu...

Çok izlenen formatı için hazırlıklara hız veren Acun Ilıcalı, merakla beklenen yapımın ilk yarışmacısını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İlk sürpriz, son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Berdan Mardini olmuştu.İKİNCİ SÜRPRİZ ÜMİT ERDİMBerdan Mardini'nin ardından 'Survivor 2023' kadrosunda yer alan ikinci isim de belli olmuştu. Ilıcalı, 'Var mısın Arif' karakterini canlandırdığı 'Hayat Bilgisi' dizisiyle yıldızı parlayan, daha sonra verdiği kilolarla gündem olan Ümit Erdim'in de Survivor'da mücadele edeceğini açıklamıştı.MURAT EKEN DE KADRODAInstagram hesabından dün akşam bir paylaşımda bulunan başarılı televizyoncu, oyuncu Murat Eken'in, Survivor 2023 kadrosunda olduğunu duyurdu. Acun Ilıcalı, "Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" mesajını yazdı.YUSUF GÜNEY, SURVİVOR'A GİDİYORŞarkıcı Berdan Mardini, 'Hayat Bilgisi' dizisiyle şöhreti yakalan Ümit Erdim ve 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncusu Murat Eken'in ardından Survivor 2023 kadrosundan bir isim daha netleşti. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Yusuf Güney'in, yeni sezonda yarışmada mücadele edeceğini açıkladı. Ilıcalı, 38 yaşındaki şarkıcıya başarılar diledi.ÜÇ SÜRPRİZ DAHA!Son olarak yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, eski manken Seçkin Piriler ve genç oyuncu Cansu Tuman, 'Survivor 2023' kadrosuna dahil oldu. Acun Ilıcalı, yeni yarışmacılara Instagram hesabından başarılar diledi."SURVİVOR AKIL OYUNLARI"Acun Ilıcalı, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu çok izlenen formatı Survivor'da bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söylemişti.Ünlü televizyoncunun, sosyal medyada kısa sürede gündem olan başvuru videosunda 'yaş', 'kilo' ve 'pratik zeka' vurgusu yaptığı ifadeler dikkat çekmişti.Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.